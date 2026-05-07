Grypa ptaków: 16 nowych ognisk w 10 dni!

W ciągu ostatnich dziesięciu dni służby weterynaryjne odnotowały szesnaście nowych przypadków grypy ptaków. Chorobę wykryto w gospodarstwach, w których znajdowało się w sumie ponad 1,9 mln sztuk drobiu. Ogniska wystąpiły w rejonach intensywnej hodowli drobiu.

Chodzi o farmy zlokalizowane w województwach: mazowieckim (powiat żuromiński, mławski, sierpecki oraz gostyniński), warmińsko-mazurskim (powiat nowomiejski), wielkopolskim (powiat ostrowski), kujawsko-pomorskim (powiat golubsko-dobrzyński), a także na Lubelszczyźnie (powiat bialski).

Nioski ucierpiały najbardziej

Chorobę stwierdzono w gospodarstwach utrzymujących drób rzeźny (indyki, gęsi, kaczki i kury), drób hodowlany (kaczki i kury) oraz kury nioski. W przypadku tych ostatnich straty były największe – trzeba było wybić kolejny milion zwierząt.

Niechlubny rekord należy do Polski

Jak poinformowała Inspekcja Weterynaryjna, od stycznia do końca kwietnia w całej Polsce ujawniono 117 ognisk wirusa, w których zasięgu znalazło się 8,75 mln ptaków. W UE takich przypadków było 270. Jesteśmy jednym z unijnych krajów najmocniej dotkniętych chorobą. Wyraźnie dystansujemy pod tym względem Niemcy, Włochy, Francję, Niderlandy czy Danię.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: PAP

