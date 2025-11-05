Setne ognisko grypy ptaków w tym roku!

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o ujawnieniu trzech nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Tym samym liczba stad drobiu, w których od początku roku pojawiła się ta groźna choroba dobiła do stu. To fatalna informacja dla hodowców, m.in. w kontekście eksportu mięsa drobiowego, którym jesteśmy potentatem, bo przybywa krajów, które wprowadzają embargo na zakup drobiu z Polski.

Ognisko numer 98 wykryto w Lasecznie (woj. warmińsko-mazurskie) w stadzie liczącym 72 tysiące kur rzeźnych, kolejne – w Śliwie na Mazurach, gdzie hodowanych było 17 tysięcy indyków. Z kolei trzeci przypadek dotyczy Chociczy w Wielkopolsce, gdzie wirus dotknął stu siedemdziesięciu trzech tysięcy kur niosek.

Setki tysięcy kur i indyków pod nóż

We wszystkich gospodarstwach wprowadzono unijne procedury bioasekuracyjne, a więc zutylizowano zwierzęta, zdezynfekowano hale produkcyjne i wyznaczono strefy zagrożone. Prowadzone jest też dochodzenie epidemiologiczne.

Polska epicentrum epidemii

Od początku roku w Polsce potwierdzono 100 przypadków ptasiej grypy u drobiu, 21 u ptaków w niewoli i 40 u dzikiego ptactwa. Tymczasem we wszystkich pozostałych krajach Wspólnoty odnotowano 103 ogniska – najwięcej w Niemczech. Stawia to naszą branżę drobiarską w bardzo trudnej sytuacji. Lekarze weterynarii apelują o szczególną ostrożność w sezonie migracji ptaków i rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

