Kredyt na szyi Polaków. "Ręka mi nie zadrży", "Pozwólcie mi podpisać"

„Nie zadrży mi ręka” – powiedział w programie „Graffiti” minister finansów Andrzej Domański, komentując zaplanowane na dziś podpisanie – mimo weta prezydenta – pożyczki dla Polaków w ramach programu SAFE. Jednocześnie odrzucił propozycję prezydenta Karola Nawrockiego „SAFE 0 proc.”. Ujawnił również, że nie wie, jakie będzie oprocentowanie europejskiej pożyczki w transzach.

Informujemy, że Donald Tusk nie podpisze pożyczki SAFE. Mają zrobić to minister Andrzej Domański oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Taką deklarację złożyli i za to będą prawnie odpowiadać przed sądem.

Deklaracja Andrzeja Domańskiego

– Nie zadrży mi ręka – zadeklarował w „Graffiti” minister finansów Andrzej Domański, zapowiadając zaciągnięcie pożyczki dla Polski na własną odpowiedzialność. Przyznał również, że nie wiadomo jeszcze, jakie będzie jej oprocentowanie.

„Na określony procent, który poznamy, gdy Komisja Europejska faktycznie pożyczy te pieniądze” – odparł, żeby cokolwiek powiedział w programie na antenie Polsatu.

SAFE. „To uzależnianie bezpieczeństwa Polski od decyzji unijnych urzędników”

Deklaracja Władysława Kosiniaka-Kamysza

– Nie odbierajcie mi możliwości złożenia podpisu czy ministrowi Domańskiemu, który współpracuje w tej sprawie – powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał: „Jeżeli ktoś składał wniosek w lipcu, ktoś składał wniosek w listopadzie i tam wszędzie był mój podpis” – zadeklarował jasno i stanowczo.

Komentarze polityków

„„Podpiszemy, ale nie powiem na jaki procent”. 🤡

Tak właśnie wygląda dziś zarządzanie finansami państwa przez rząd Donalda Tuska. Minister finansów Andrzej Domański podpisuje umowę SAFE, nie potrafiąc podać podstawowych warunków. Najpierw podpis, potem pytania – alarmuje na portalu X Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej w latach 2019–2023.

„To o której godzinie dziś publikujecie treść umowy pożyczki SAFE?” – pyta na portalu X Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych.

„Rząd koalicji 13 grudnia forsuje pożyczkę SAFE bez żadnej podstawy prawnej ⚠️ Pakują nas w długi, których warunków sami nie rozumieją ❌ To branie ‘kota w worku’ i oddawanie naszej suwerenności w ręce urzędników z Brukseli❗ #ChoraKoalicja” – napisało Prawo i Sprawiedliwość na portalu X - alarmuje Prawo i Sprawiedliwość na portalu X.

Przypomnienie

Rząd Donalda Tuska odrzucił propozycję finansowania dla Polski z NBP. Projekt został przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego wspólnie z prezesem NBP.

Przypomnijmy również, jak zakończył się temat środków z KPO na rozwój gospodarki. Pieniądze przeznaczano m.in. na jachty, sauny i „regulacje płynności” niektórych przedsiębiorców.

X, jb