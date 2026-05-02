Prezydent łączy Polaków. Dzień Polonii oraz flagi RP [ZDJĘCIA]

My naszą misję wykonujemy przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach - podkreślił w sobotę prezydent Karol Nawrock. Dodał, że dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności i wspólnocie narodu oraz o ciągłości pokoleń i ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu Polonii oraz flagi RP, na wniosek szefa MON, prezydent Nawrocki wręczył 12 nominacji na stopnie generalskie i na stopień admiralski. W uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego udział wzięli m.in. małżonka prezydenta Marta Nawrocka, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

rezydent RP Karol Nawrocki (P) i pierwsza dama Marta Nawrocka (L) podczas uroczytości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Polonii i Polaków za Granicą - zmianie flagi na maszcie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie / autor: PAP

„ Naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę”

Nawrocki podkreślił w wystąpieniu, że dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu oraz o jego wspólnocie, a także o ciągłości pokoleń i Rzeczpospolitej Polskiej.

Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili (…), że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat - dodał.

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) podczas wręczenia Flag RP podczas uroczytości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Polonii i Polaków za Granicą / autor: PAP

Prezydent zwrócił się również do generałów.

Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje za dzisiejsze nominacje. One są wyrazem głębokiego szacunku do waszej drogi, którą już przeszliście. Są szacunkiem dla waszego profesjonalizmu, dla waszej dyspozycyjności wobec Rzeczpospolitej Polskiej - oświadczył.

Nawrocki zaznaczył, że część generałów „ma wielki zaszczyt znać osobiście”, a o części czytał w analizach Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz w ich życiorysach.

„ Rzeczpospolita będzie bezpieczna”

Z waszych życiorysów płynie głębokie przekonanie o tym, że Rzeczpospolita będzie bezpieczna i wobec tego przekonania gotowi byliście do wypełniania nawet bardzo trudnych misji w Polsce i poza granicami naszej ukochanej ojczyzny - powiedział prezydent.

Dodał, że z życiorysów tych czyta także „gotowość do zrozumienia tego, że siła państwa polskiego i nasze bezpieczeństwo zamknięta jest przede wszystkim w idei budowania silnych polskich sił zbrojnych i dbania o polskiego żołnierza”.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (2L) i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła (L) podczas uroczytości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Polonii i Polaków za Granic / autor: PAP

„ Potrzeba strategii”

Do tego potrzebujecie przede wszystkim - patrzę w stronę pana premiera (szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza - Strategii Bezpieczeństwa Narodowego - podkreślił Nawrocki.

Potrzebujecie jasno wiedzieć, jakie zadania ma wypełniać żołnierz polski - a wiem, że do wypełniania tych zadań jesteście w pełni gotowi i w pełni przygotowani. Potrzebujecie jasnego i klarownego systemu dowodzenia Wojskiem Polskim. I tego dostarczyć musimy wam my - władze państwowe - dodał Karol Nawrocki.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (L) podczas ceremonii wręczenia nominacji generalskich i admiralskiej, 2 bm. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Ceremonia odbyła się w Dniu Flagi Rzeczypospolitej oraz Polonii i Polaków za Granicą. / autor: PAP

Prezydent podkreślił, że chciałby, aby mieli oni także „głębokie przekonanie, że najważniejsza jest siła wojska polskiego”

Uroczytości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Polonii i Polaków za Granicą, 2 bm. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie / autor: PAP