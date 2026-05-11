Kolej nadal przegrywa z TIR-ami

Udział przewozów intermodalnych w Polsce pozostaje relatywnie niski, choć w ciągu dekady wolumen transportu kontenerowego wzrósł 2,5-krotnie – wynika z publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Rozwój sektora ograniczają m.in. problemy infrastrukturalne i niska punktualność kolei.

PIE zwraca uwagę, że w 2025 r. przewozy intermodalne odpowiadały za 17,1 proc. pracy przewozowej kolei oraz 13 proc. masy towarów transportowanych koleją.

Przewozy masowe ograniczają udział segmentu intermodalnego

Wskazano, że specyfika polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych, zdominowanego przez ładunki masowe, stanowiące około 70 proc. rynku, ogranicza udział segmentu intermodalnego. Z tego względu lepszym miernikiem rozwoju tego obszaru jest, według PIE, liczba przewiezionych kontenerów liczona w TEU (jednostkach odpowiadających 20-stopowemu kontenerowi).

W 2025 r. transportem intermodalnym przewieziono w Polsce 2,9 mln TEU, czyli około 2,5 razy więcej niż dekadę wcześniej. Według danych GUS, w 2024 r. w kraju działało 40 terminali intermodalnych, w tym cztery morskie i 36 lądowych, które obsłużyły 82,6 mln ton ładunków skonteneryzowanych.

Towarowy transport kolejowy mocny na tle UE

Instytut podkreślił, że Polska pozostaje drugim największym rynkiem kolejowego transportu towarowego w Unii Europejskiej. W 2024 r. praca przewozowa kolei towarowej wyniosła około 57 mld tono-km wobec 126 mld tono-km w Niemczech i 32 mld tono-km we Francji.

Mimo silnej pozycji w UE udział kolei w krajowym rynku przewozów pozostaje ograniczony, szczególnie w porównaniu z transportem drogowym. Zdaniem PIE, rozwój przewozów intermodalnych wymaga wysokiej niezawodności, konkurencyjnego czasu przejazdu oraz odpowiedniej skali przewozów, zwłaszcza na dłuższych trasach.

Konieczność inwestycji, w tym w suchy port w Małaszewiczach

Barierami dla rozwoju sektora są przede wszystkim problemy operacyjne kolei, w tym niska punktualność oraz niedostosowanie infrastruktury liniowej. PIE zwraca uwagę m.in. na zbyt krótkie tory stacyjne, utrudniające zestawianie dłuższych składów, szczególnie na trasach prowadzących do portów morskich.

Według instytutu, dalszy rozwój rynku będzie zależał od inwestycji infrastrukturalnych, obejmujących zarówno budowę nowych terminali, jak i modernizację kluczowych węzłów transportowych, w tym portów morskich oraz terminali w Sławkowie i Małaszewiczach.

Dodano, że sektor będzie beneficjentem polityk unijnych, w szczególności w ramach rozwoju transeuropejskich sieci transportowych. Jednym z celów UE w tym zakresie jest podwojenie kolejowych przewozów towarowych do 2050 r., co wzmacnia długookresowe przesłanki rozwoju transportu intermodalnego.

PAP, sek

