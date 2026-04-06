Fala zwolnień zalewa rynek pracy

Tak oczekiwany przez rządzących optymizm gospodarczy przedsiębiorców gwałtownie gaśnie. Aż 12 proc. firm planuje dalsze redukcje zatrudnienia do końca tego roku.

Wśród przedsiębiorstw, które już przeprowadziły zwolnienia, 57 proc. planuje dalsze redukcje, natomiast wśród firm, które nie podjęły takiego działania, zwolnienia w kolejnych miesiącach planuje 10 proc. przedsiębiorstw.

Sytuacja na rynku pracy staje się alarmująca, o czym informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Najmocniej uderzenie odczuwa przemysł – aż 14 proc. firm produkcyjnych już zwolniło pracowników w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.

Źródłem problemów dla pracy droga energia i technologia AI

Presja narasta: wśród przedsiębiorstw, które już zaczęły redukcje, aż 57 proc. zapowiada ich kontynuację. Powodem są drastycznie rosnące ceny energii, które zmuszają biznes do oszczędności w kadrach oraz coraz szersza adopcja narzędzi AI.

Trend wyraźnie odwraca się na korzyść pracodawcy, a w wielu sektorach, zwłaszcza energochłonnych, zaczyna się czas głębokiej restrukturyzacji i walki o przetrwanie. Zwiększenie zatrudnienia planuje jedynie 1/3 firm budowlanych i 28 proc. przedsiębiorstw w branży transport, spedycja, logistyka.

Maciej Wośko, Wiadomości Gospodarcze telewizji wPolsce24

