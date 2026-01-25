Strefa euro pogrąża się w marazmie technologicznym

Strefa euro wchodzi w 2026 r. z widoczną poprawą stabilności makroekonomicznej, ale bez silnego impulsu wzrostowego – czytamy w „Tygodniku Gospodarczym PIE”. Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego przypomnieli, że według prognoz MFW wzrost PKB w strefie euro przyspieszy, a inflacja będzie spadać.

„Po okresie wysokiej inflacji i szoków energetycznych, strefa euro wchodzi w 2026 r. z widoczną poprawą stabilności makroekonomicznej, ale też bez silnego impulsu wzrostowego. Narracja dominująca w prognozach instytucji międzynarodowych jest spójna: gospodarka strefy euro pozostanie odporna, inflacja będzie nadal spadać w kierunku celu, a wzrost oprze się przede wszystkim na popycie krajowym. Wszystkie prognozy są jednak obciążone dużym ryzykiem ze względu na nieprzewidywalny charakter polityki celnej Stanów Zjednoczonych” – czytamy w publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod tytułem „Tygodnik Gospodarczy PIE”.

Prognozy wzrostu gospodarczego strefy euro stopniowo się poprawiają

Ekonomiści PIE wskazali, że prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego strefy euro na 2026 r. stopniowo się poprawiają. Według prognoz MFW, PKB strefy euro ma wynieść 1,3 proc. w 2026 r. oraz przyspieszyć do 1,4 proc. w 2027 r.

„Do wzrostu ma się przyczynić stosunkowo silny popyt wewnętrzny, wzmacniany przez rosnące realne płace i zatrudnienie, przy odpornych rynkach pracy i rekordowo niskiej stopie bezrobocia. Dodatkowym wsparciem dla gospodarki strefy euro będą ogłoszone wydatki publiczne na infrastrukturę i obronność, a także poprawa warunków finansowania wynikająca z obniżek stóp procentowych. Wzrost PKB w strefie euro pozostanie zróżnicowany w zależności od kraju, przy czym poprawa powinna być widoczna zwłaszcza w niemieckiej gospodarce, która ma przyspieszyć do 1,1 proc. w 2026 r. Wysoka niepewność w polityce handlowej oraz amerykańskie cła będą natomiast ograniczać inwestycje w niemieckim przemyśle nastawionym na eksport” – napisali ekonomiści PIE.

Podkreślili, że prognozy makroekonomiczne dla strefy euro zapowiadają spadek inflacji. Według projekcji EBC, inflacja HICP ma spaść z 2,1 proc. w 2025 r. do 1,9 proc. w 2026 r. a następnie ma się obniżyć do 1,8 proc. w 2027 r.

„_W takim otoczeniu narracja przesuwa się w stronę utrzymywania restrykcyjności polityki pieniężnej na tyle długo, by utrwalić powrót inflacji do celu. W scenariuszu bazowym MFW zakłada, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną bez zmian, co kontrastuje z prognozowanymi spadkami stóp w USA i Wielkiej Brytanii i może mieć znaczenie m.in. dla kursu euro oraz warunków finansowania w gospodarc_e” – podkreślili ekonomiści PIE.

Wyzwaniem dla Europy jest konkurencyjność gospodarki

Wskazali oni, że w swoich prognozach instytucje takie jak MFW wskazują na bariery strukturalne, z którymi mierzą się państwa strefy euro. Kluczowym wyzwaniem jest nadal konkurencyjność gospodarki.

„MFW zauważa ponadto, że boom inwestycji technologicznych (AI) jest silniejszy w Ameryce Północnej i Azji niż w innych regionach. W UE także wzrost produkcji komputerów i elektroniki pozostaje relatywnie słaby, podczas gdy USA i część Azji mają wyraźniejszy impuls technologiczny. W praktyce oznacza to, że w 2026 r. strefa euro może mieć problem, aby przyłączyć się do globalnego trendu inwestycji w technologie ogólnego zastosowania, co w średnim terminie przekłada się na produktywność” – napisano w „Tygodniku Gospodarczym PIE”.

PAP, sek

