Mateusz Morawiecki prezentuje „Polskę jednej prędkości”
Wiceprezes PiS, b. premier Mateusz Morawiecki zapewnił w sobotę w Starogardzie Gdańskim, że jego partia zachowuje jedność i zamierza odzyskać elektorat. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być „manifestem jedności” ugrupowania.
Podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego były premier przedstawił założenia nowego programu społeczno-gospodarczego „Polska jednej prędkości”, który ma na celu zrównoważony rozwój kraju i wsparcie mniejszych ośrodków miejskich.
Priorytety nowego programu
W ramach nowej oferty polityk zapowiedział ► walkę z tzw. „smartfonozą” poprzez wprowadzenie zakazu używania smartfonów w szkołach przez dzieci do 15. lub 16. roku życia, z wyjątkiem celów edukacyjnych pod okiem nauczyciela.
Wśród priorytetów wymienił również rozwój infrastruktury m.in.: ►CPK,►trasę Via Pomerania oraz Drogę Czerwoną.
Wskazał również na ►nowy projekt mieszkaniowy dla młodych, oparty na zwiększeniu podaży mieszkań m.in. poprzez deregulację i zwiększenie dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w planach zagospodarowania przestrzennego.
PiS pójdzie do wyborów zjednoczone
Morawiecki odniósł się także do interwencji policji, która w piątek według relacji Telewizji Republika weszła do domu redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza. - Mamy dzisiaj do czynienia z brutalnym atakiem na wolność słowa. To, co obecnie rządzący robią z domem wolnego słowa, jakim jest Telewizja Republika, jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną – stwierdził.
Podczas zorganizowanego po spotkaniu z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego briefingu prasowego wiceprezes PiS, pytany o sytuację wewnętrzną w ugrupowaniu, oświadczył, że partia idzie do wyborów zjednoczona.
Chcemy grać na kilku fortepianach, dlatego że różne grupy wyborców potrzebują różnej oferty, różnego języka, różnego podejścia – podkreślił Morawiecki, wskazując na konieczność odzyskania zaufania wyborców.
Poinformował również, że powołane niedawno Stowarzyszenie Rozwój Plus realizuje agendę wspólną z innymi organizacjami, koncentrując się na polu eksperckim, programowym i samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy szans miast, które utraciły funkcje społeczno-gospodarcze.
Dopytywany o szczegóły zapowiadanego wspólnego wystąpienia z Przemysławem Czarnkiem, polityk wyjaśnił, że postanowił zaprosić go na jedno ze swoich planowanych spotkań w Gorzowie Wielkopolskim, aby „zamanifestować jedność”. Dodał, że dokładna data wydarzenia zostanie potwierdzona w ciągu najbliższych tygodni.
Tusk bezkrytycznie ufa Brukseli
Morawiecki odniósł się też do kwestii unijnego mechanizmu SAFE. Krytycznie ocenił decyzję rządu o odrzuceniu prezydenckiego projektu finansowania armii (tzw. SAFE 0 proc.), który miałby być zasilany zyskiem NBP, argumentując, że pozwoliłoby to uniknąć zaciągania zagranicznych zobowiązań.
Odnosząc się do obecności sił USA w Europie, zarzucił obecnemu szefowi rządu Donaldowi Tuskowi brak zrozumienia polskiej racji stanu oraz nadmierne i bezkrytyczne poleganie na mechanizmach unijnej solidarności w wymiarze militarnym i gospodarczym.
PAP, sek
