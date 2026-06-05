Samorząd, energetyka, lokalny biznes – jak o tym rozmawiać?

Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym to jedno z najistotniejszych wyzwań przed, jakimi stają dziś samorządy. O tym właśnie rozmawiać będą eksperci podczas konferencji „Polska, Następny Krok. Energia dla Gmin. Samorząd – Energia – Przedsiębiorczość – Dobitnie 2026”. Patronat nad imprezą objęli wGospodarce.pl i telewizja wPolsce.24.

Walka o bezpieczeństwo energetyczne to tysiące, miliony małych bitew toczonych każdego dnia przez Polaków, dlatego 9 czerwca w podwarszawskim Halinowie spotkają się samorządowcy, przedsiębiorcy z branży energetycznej i eksperci. Wspólnie rozmawiać będą o kosztach energii, ryzyku ubóstwa energetycznego, dostępności paliw, rozwoju lokalnych OZE (w tym biometanu i biogazu), spółdzielnie energetycznych, rządowych programach. Dlatego współorganizatorem konferencji „Polska, Następny Krok. Energia dla Gmin. Samorząd – Energia – Przedsiębiorczość – Dobitnie 2026” objął Związek Samorządów Polskich.

Kwestia możliwości kształtowania przez samorządy lokalnej polityki energetycznej, staje się dziś kluczowym zagadnieniem w dyskusji na temat kierunków rozwoju Polski. Jednakże szczególnego kontekstu dostarczają wielkie procesy modernizacyjne i cywilizacyjne przetaczające się przez Unię Europejską, które na naszych oczach zmieniają rolę państwa i instytucji unijnych.

W wielu krajach UE energetyka rozproszona dała szansę na odejście od modelu całkowitej zależności od wielkich, scentralizowanych systemów. Produkcja energii bliżej mieszkańców – w oparciu o lokalne zasoby, przedsiębiorców i społeczności – może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, ograniczać koszty oraz wzmacniać lokalną gospodarkę. To nie tylko fotowoltaika czy małe instalacje OZE, ale również biogazownie, wykorzystanie biomasy, lokalne sieci ciepłownicze czy spółdzielnie energetyczne. Samorządy posiadają w tym obszarze potencjał większy, niż często się zakłada. Mogą pełnić rolę organizatora lokalnego rynku energii, inicjatora współpracy mieszkańców i przedsiębiorców, partnera dla inwestorów czy animatora edukacji energetycznej. Coraz więcej gmin dostrzega, że lokalna energetyka może być nie tylko elementem polityki klimatycznej, ale także narzędziem rozwoju gospodarczego i budowy lokalnej niezależności.

Pozostałymi partnerami są: Izba Gospodarcza Urządzeń OZE i Polskiego Przemysłu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego i Polska Rada Pelletu.

(więcej informacji, także lin do rejestracji można znaleźć na stronie Konferencji pod adresem: https://polska nastepnykrok.pl)

Konferencja Dobitnie 2026 / autor: Materiał prasowy