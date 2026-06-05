Trendy: materiały budowlane w fazie wzrostów

Po blisko dwóch latach stabilizacji i niewielkich spadków cen, rynek materiałów budowlanych może wchodzić w nową fazę umiarkowanych wzrostów – wynika z komentarza portalu RynekPierwotny.pl do najnowszych danych Grupy PSB.

W publikacji zauważono, że w kwietniu 2026 r. ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o 2,1 proc. rok do roku, co jest najwyższą dynamiką od blisko trzech lat.

W ten sposób mocno utrwalona w czasie stabilizacja lekko ujemnego trendu horyzontalnego została z dużym prawdopodobieństwem definitywnie zakończona

– ocenił portalowi RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński, cytowany w raporcie.

Trendy? Wzrost cen!

Analitycy zastrzegli, że obecne warunki gospodarcze nie wskazują na powrót do gwałtownych, dwucyfrowych podwyżek obserwowanych w latach 2021–2022. Ich zdaniem bardziej prawdopodobny jest scenariusz umiarkowanego, ale systematycznego wzrostu cen materiałów budowlanych w kolejnych kwartałach.

Hurt a detal

Portal zwrócił uwagę na wyraźną różnicę pomiędzy zmianami cen w kanale detalicznym i hurtowym. W sprzedaży detalicznej ceny wzrosły w kwietniu jedynie o 0,3 proc. rok do roku, podczas gdy w hurcie wzrost sięgnął 4,2 proc.

To najwyraźniejszy sygnał od wielu miesięcy, że rynek zaczyna ponownie przyspieszać

– wskazano w raporcie.

Według analityków może to świadczyć zarówno o szybszym przenoszeniu rosnących kosztów producentów do kanału hurtowego, jak i o poprawie aktywności inwestycyjnej w budownictwie mieszkaniowym. Ponieważ hurt zwykle wyprzedza detal, obecne dane mogą zapowiadać dalsze wzrosty cen w kolejnych miesiącach.

Wzrosty w 12 grupach materiałów budowlanych

W kwietniu wzrost cen odnotowano w 12 grupach materiałów budowlanych, w jednej kategorii ceny pozostały bez zmian, a w siedmiu zanotowano spadki.

Co zdrożało najsilniej?

Najsilniej podrożały izolacje termiczne, których ceny wzrosły o 13,5 proc. rok do roku. Na drugim miejscu znalazły się płyty OSB i drewno ze wzrostem o 11,1 proc. Z kolei największe spadki cen odnotowano w kategoriach związanych z otoczeniem domu (-4,1 proc.), farbach i wykończeniu (-2,8 proc.) oraz motoryzacji (-1,7 proc.).

Eksperci podkreślają, że szczególnie istotny jest powrót silnych wzrostów cen izolacji termicznych, które należą do grup najbardziej wrażliwych na zmiany cen energii, transportu oraz surowców petrochemicznych.

Skutki wojny

Według portalu RynekPierwotny.pl, wzrost cen tej grupy materiałów może być jednym z pierwszych sygnałów przenoszenia na rynek budowlany skutków wzrostu cen ropy i gazu po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Inwestycje budowlane: przyśpieszenie

Portal wskazuje jednocześnie na poprawę sytuacji po stronie popytowej. Kwiecień był rekordowym miesiącem pod względem nowych inwestycji mieszkaniowych. Deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 15 tys. mieszkań i domów, co według danych GUS było najlepszym wynikiem dla tego miesiąca w historii statystyk.

Dodatkowo branża odnotowała wzrost sprzedaży mieszkań w marcu oraz większą aktywność inwestorów indywidualnych planujących budowę domów jednorodzinnych.

pap, jb

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