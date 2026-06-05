Daniel Obajtek: wstydźcie się

Komisarze europejscy bardzo mocno narzekają na to, że muszą jeździć elektrykami. Mało tego, narzekają, że w drodze do Strasburga muszą się zatrzymywać i pół godziny ładować elektryka. To nie jest wymysł. Również pani Ursula von der Leyen jeździ opancerzoną limuzyną na diesel – powiedział w najnowszym filmie na platformie X europoseł Daniel Obajtek.

W najnowszym nagraniu opublikowanym na platformie X europoseł Daniel Obajtek formułuje ostre zarzuty wobec unijnych elit, przedstawiając obraz instytucji UE jako skrajnie niekonsekwentnych w polityce klimatycznej.

Ładowanie elektryków

Komisarze europejscy mają narzekać na konieczność korzystania z samochodów elektrycznych, a także na uciążliwości związane z podróżą do Strasburga, gdzie – jak twierdzi Daniel Obajtek – muszą robić przerwy na ładowanie pojazdów. W tej samej wypowiedzi sugeruje również, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen korzysta z opancerzonej limuzyny z silnikiem diesla.

Dalej mówi: „Zobaczcie, jaka hipokryzja. Wmawiają całej Europie elektryki, robią różnego rodzaju przepisy i regulacje, niszczą przemysł, tradycyjny przemysł motoryzacyjny, a sami chcą jeździć i jeżdżą samochodami spalinowymi. Wmawiają nam wszystkim samochody elektryczne, ale sami jeżdżą samochodami spalinowymi”

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x, jb