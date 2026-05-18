Prezes NBP wyróżniony prestiżową nagrodą „Lámfalussy Award"

Prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, odebrał w Budapeszcie prestiżową nagrodę „Lámfalussy Award” przyznaną za wybitny wkład w rozwój bankowości centralnej, stabilności finansowej oraz współpracy międzynarodowej w obszarze polityki pieniężnej.

Wyróżnienie upamiętnia Alexandre’a Lámfalussy’ego – jednego z architektów europejskiej integracji finansowej i współtwórcę Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Nagroda jest przyznawana przez Magyar Nemzeti Bank osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nowoczesnej polityki monetarnej oraz stabilności sektora finansowego. „Lámfalussy Award” należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w środowisku bankowości centralnej i ekonomii.

Podczas uroczystości podkreślono rolę prof. Adama Glapińskiego w umacnianiu odporności polskiej gospodarki oraz skutecznym prowadzeniu polityki pieniężnej w okresie globalnych wyzwań gospodarczych i geopolitycznych.

Przyjmuję tę nagrodę jako symbol bliskiej i długotrwałej współpracy pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Magyar Nemzeti Bank, mającej wieloletnią już tradycję. U podstaw tej współpracy leży bowiem historyczna przyjaźń między naszymi narodami. Chciałbym podkreślić, że widzę w tej nagrodzie wyraz uznania dla skuteczności polityki NBP i znakomitych wyników gospodarczych Polski w ostatnich latach – powiedział prof. Adam Glapiński, odbierając wyróżnienie.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński podczas wystąpienia towarzyszącego ceremonii wręczenia nagrody „Lámfalussy Award” / autor: materiały prasowe NBP

Podczas wystąpienia towarzyszącego ceremonii wręczenia nagrody „Lámfalussy Award” prof. Adam Glapiński przypomniał, że w czasie jego pracy w banku centralnym Polska mierzyła się z szeregiem kryzysów – od europejskiego kryzysu zadłużeniowego, przez pandemię, po globalny wzrost inflacji. Podkreślił, że mimo tych wyzwań udało się przywrócić stabilność cen i obniżyć inflację z poziomu bliskiego 20 proc. do celu inflacyjnego NBP, przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego.

W swoim wystąpieniu Prezes NBP wskazał trzy kluczowe wnioski dotyczące skutecznej polityki pieniężnej:

►konieczność zapewnienia niezależności banku centralnego,

►znaczenie zachowania własnej waluty i autonomicznej polityki pieniężnej oraz

►potrzebę elastycznego podejścia do reagowania na szoki gospodarcze.

Zaznaczył, że dzięki własnej walucie Polska mogła szybciej i skuteczniej reagować na kryzysy niż kraje strefy euro.

Na zakończenie podkreślił, że polityka pieniężna nie może opierać się wyłącznie na sztywnych regułach, ponieważ w warunkach globalnych turbulencji wymaga doświadczenia, elastyczności i odpowiedzialnych decyzji.

Ceremonia wręczenia „Lámfalussy Award” odbyła się 17 maja 2026 r. w Budapeszcie. Gala poprzedziła doroczną międzynarodową konferencję Lámfalussy Lecture Conference organizowaną przez Magyar Nemzeti Bank.

Nagroda „Lámfalussy Award” została ustanowiona w 2013 r. Jej laureatami byli dotychczas Christine Lagarde – prezes Europejskiego Banku Centralnego (2024), Robert Holzmann – prezes Austriackiego Banku Narodowego (2023), Yi Gang – prezes Ludowego Banku Chin (2022), Boris Vujčić – prezes Chorwackiego Banku Narodowego (2021), Peter Praet (2020) i Yves Mersch (2019) – byli członkowie Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, Zhou Xiaochuan – były prezes Ludowego Banku Chin (2018), Jacques de Larosière – były dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2017), a także Bank Rozrachunków Międzynarodowych (2016) oraz Benoît Coeuré – członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego (2015). Pierwszym laureatem wyróżnienia był w 2014 r. Ewald Nowotny, ówczesny prezes Austriackiego Banku Narodowego.

