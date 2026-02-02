Dwie umowy. "Nie ma mowy o zerwaniu relacji z Moskwą"

W ostatnich tygodniach Ursula von der Leyen podpisała dwie umowy, których realizacja przyczyni się zapewne do zmiany sytuacji gospodarczej i geopolitycznej Unii Europejskiej. Umowy handlowe UE–Mercosur oraz UE–Indie mają podobny ciężar strategiczny, choć różnią się strukturą, priorytetami i konsekwencjami geopolitycznymi.

Umowa z Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj) ma charakter przede wszystkim towarowy i surowcowo-rolny. Jej głównym celem jest otwarcie rynków na produkty rolne i surowce z Ameryki Południowej oraz eksport dóbr przemysłowych z UE. Konkurencja na rynku europejskim zostanie zmieniona przez tanią wołowinę, drób, cukier, etanol, soję i surowce mineralne z Ameryki Łacińskiej, a państwa Mercosur uzyskają łatwiejszy dostęp przede wszystkim do niemieckich maszyn, samochodów, chemikaliów i technologii.

Umowa UE–Indie ma charakter znacznie szerszy i bardziej systemowy.

Marta Kaczyńska-Zielińska, Tygodnik „Sieci”

