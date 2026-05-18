Ile zarabiają lekarze? 600 medyków w elicie finansowej

Wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia są bardzo zróżnicowane. W przypadku specjalistów pracujących na podstawie kontraktów opierają się one na rozliczeniach za wykonane procedury.

Wynagrodzenia lekarzy w publicznej ochronie zdrowia są bardzo zróżnicowane. W przypadku specjalistów pracujących na podstawie kontraktów opierają się one na rozliczeniach za wykonane procedury.

Średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z sześcioletnią praktyką to 20-30 tys. zł brutto – powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w programie Poranny Ring SE.

Dodał, że w Polsce jest około 600 lekarzy zarabiających powyżej 100 tys. zł brutto.

„Zazwyczaj są to specjaliści, których jest bardzo mało na rynku, stąd mogą oni pozwolić sobie na postawienie twardych warunków finansowych” – wyjaśnił Jankowski.

Jak się ustala wynagrodzenie lekarzy?

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia są finansowane w wycenie świadczeń, a za wycenę odpowiada Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja ta co roku zbiera dane o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które mają umowę z NFZ.

Według danych AOTMiT z września 2024 r. mediana kontraktu specjalisty to ok. 24,6 tys. zł, choć 1 proc. z nich osiąga 100-300 tys. zł, a rzeczywiste dochody są trudne do oszacowania ze względu na brak ewidencji czasu pracy i możliwość łączenia kilku kontraktów. AOTMiT nie ma obecnie możliwości przypisania kontraktów do jednej osoby. Nie może też przetwarzać danych identyfikujących w postaci numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu. Oznacza to, że nie ma możliwości ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia przypadającego na konkretną osobę.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało w kwietniu, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają.

Zdaniem Łukasza Jankowskiego takie rozwiązanie może być ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Nasze dane już wielokrotnie wyciekały. Dane dotyczące przyjmowanych leków przez jednego z naszych kolegów były wykorzystywane politycznie przez ministra zdrowia – podkreślił.

W 2023 r. Adam Niedzielski na Twitterze (obecnie platforma X) ujawnił, jakie leki przepisał sobie lekarz, który w materiale Faktów TVN zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept.

