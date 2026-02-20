Informacje
Przewodnicząca KE Ursula von der leyen / autor: PAP
Przewodnicząca KE Ursula von der leyen / autor: PAP

"Zniszczą gospodarkę, skażą ludzi na ubóstwo i brak pracy"

Marta Kaczyńska-Zielińska

  • Opublikowano: 20 lutego 2026, 08:15

10 lutego Parlament Europejski formalnie przyjął cel, którym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Trzeba zaznaczyć, że żadna z dużych gospodarek spoza UE nie ma podobnego prawnie wiążącego celu na 2040 r.

Życie codzienne w Europie — od jazdy samochodem po mieszkanie — staje się coraz droższe i mniej dostępne dla przeciętnego obywatela. Nowy cel jest „nierealny” (tzw. źródła odnawialne nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagają wsparcia emisyjnych paliw kopalnych, najlepiej gazowych), a wszelkie działania podejmowane, by go zrealizować, zniszczą europejską gospodarkę oraz skażą miliony ludzi na ubóstwo energetyczne i brak perspektyw znalezienia zatrudnienia.

Marta Kaczyńska-Zielińska, tygodnik „Sieci”

