AI podbija Wall Street, ropa podbija inflację w USA
Inflacja konsumencka (CPI) w USA wzrosła w kwietniu do 3,8 proc. r/r wobec 3,3 proc. r/r w marcu, powyżej konsensusu zakładającego 3,7 proc. r/r.
W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,6 proc. po wzroście o 0,9 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa przyspieszyła do 2,8 proc. r/r wobec 2,6 proc. r/r w marcu, również powyżej oczekiwań na poziomie 2,7 proc. r/r, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,4 proc.
„Jeszcze niedawno głównym pytaniem było to, kiedy Fed zacznie obniżać stopy procentowe. Później rynek przeszedł do scenariusza „higher for longer”. Teraz, przy utrzymującym się impasie geopolitycznym i podwyższonej premii inflacyjnej, coraz trudniej całkowicie wykluczyć scenariusz „higher again”, czyli scenariusz, w którym Fed nie tylko dłużej utrzyma wysokie stopy, ale może zostać zmuszony do ich ponownego podniesienia” – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.
Kluczowe będą teraz oczekiwania inflacyjne. Długoterminowe miary rynkowe pozostają relatywnie stabilne, więc nie widać pełnego odkotwiczenia oczekiwań. Ryzykiem są jednak podwyższone oczekiwania konsumentów i rosnąca niepewność wokół przyszłej inflacji. Fed może przeczekać jednorazowy wzrost inflacji, ale nie sytuację, w której wyższa inflacja zaczyna być traktowana jako trwalsze zjawisko.
„Jeżeli impas rozmów pokojowych będzie się przedłużał, konsekwencją mogą być wyższe rentowności obligacji, większa presja na wyceny akcji i powrót dyskusji o kolejnych podwyżkach stóp procentowych w USA. Szok naftowy zaczyna już wkradać się na rynek akcji, ale na razie jest zagłuszany gorączką wokół AI” - wskazują analitycy Portu
Oprac. Sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Ważne weto! Prezydent chroni polską ziemię
Małe firmy z małych miast. I wielki garb długów
Tanie mieszkania znikają. W co grają deweloperzy?
»»Atom z rekordowym poparciem Polaków – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.