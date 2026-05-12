AI podbija Wall Street, ropa podbija inflację w USA

Inflacja konsumencka (CPI) w USA wzrosła w kwietniu do 3,8 proc. r/r wobec 3,3 proc. r/r w marcu, powyżej konsensusu zakładającego 3,7 proc. r/r.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,6 proc. po wzroście o 0,9 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa przyspieszyła do 2,8 proc. r/r wobec 2,6 proc. r/r w marcu, również powyżej oczekiwań na poziomie 2,7 proc. r/r, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,4 proc.

Inflacja i stopy procentowe w USA / autor: materiały prasowe Portu

„Jeszcze niedawno głównym pytaniem było to, kiedy Fed zacznie obniżać stopy procentowe. Później rynek przeszedł do scenariusza „higher for longer”. Teraz, przy utrzymującym się impasie geopolitycznym i podwyższonej premii inflacyjnej, coraz trudniej całkowicie wykluczyć scenariusz „higher again”, czyli scenariusz, w którym Fed nie tylko dłużej utrzyma wysokie stopy, ale może zostać zmuszony do ich ponownego podniesienia” – skomentowali analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Kluczowe będą teraz oczekiwania inflacyjne. Długoterminowe miary rynkowe pozostają relatywnie stabilne, więc nie widać pełnego odkotwiczenia oczekiwań. Ryzykiem są jednak podwyższone oczekiwania konsumentów i rosnąca niepewność wokół przyszłej inflacji. Fed może przeczekać jednorazowy wzrost inflacji, ale nie sytuację, w której wyższa inflacja zaczyna być traktowana jako trwalsze zjawisko.

„Jeżeli impas rozmów pokojowych będzie się przedłużał, konsekwencją mogą być wyższe rentowności obligacji, większa presja na wyceny akcji i powrót dyskusji o kolejnych podwyżkach stóp procentowych w USA. Szok naftowy zaczyna już wkradać się na rynek akcji, ale na razie jest zagłuszany gorączką wokół AI” - wskazują analitycy Portu

Oprac. Sek

