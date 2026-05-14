Rozczarowanie! PKB w I kwartale wzrósł grubo poniżej prognoz

Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,4 proc. r/r w I kw. 2026 r. wobec 3,2 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku tych danych.Konsensus rynkowy przewidywał 3,7 proc. wzrostu PKB w I kw. br.

„Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego” - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 1 kwartał 2026 r., który zostanie opublikowany w dniu 01.06.2026 r., zastrzegł GUS.

Wzrost PKB Polski w skali roku

Analityk Portu: Polska gospodarka traci impet

„Odczyt za pierwszy kwartał pokazuje, że polska gospodarka utrzymała solidne tempo wzrostu, choć wyraźnie słabsze niż pod koniec 2025 roku. Wzrost nadal wspierała konsumpcja prywatna, której sprzyjał realny wzrost dochodów gospodarstw domowych i stabilna sytuacja na rynku pracy. Negatywnie na aktywność działała natomiast surowa zima, która ograniczyła produkcję budowlaną i przemysłową w styczniu oraz lutym. Marcowe odbicie w danych miesięcznych częściowo zrekompensowało wcześniejsze straty, ale nie wystarczyło do utrzymania dynamiki z końcówki ubiegłego roku - skomentował Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W kolejnych kwartałach wsparciem dla PKB powinny być inwestycje publiczne finansowane ze środków unijnych, jednak bilans ryzyk pogorszył się przez wzrost cen energii i przedłużającą się blokadę cieśniny Ormuz. Droższa ropa może podbijać inflację, ograniczać realne dochody gospodarstw domowych i osłabiać konsumpcję, która pozostaje głównym filarem polskiego wzrostu. Dodatkowym obciążeniem może być handel zagraniczny, bo wyższe koszty importu energii oraz słabszy popyt zewnętrzny mogą pogarszać wkład eksportu netto do PKB - podkreśla ekspert Portu.

Analitycy Banku Pekao: ostrzejsze hamowanie dopiero nadchodzi

ZACZĘŁO SIĘ*: PKB wyhamował w I kwartale do 3,4 proc. r/r. * - tak naprawdę, to nie zaczęło się. Tu nie ma jeszcze efektów wojny w Zatoce. Hamowanie wzrostu PKB na początku roku to przede wszystkim kwestia wywołanej przez ostrą zimę słabości inwestycji. W kolejnych kwartałach trzeba się spodziewać wzrostu zbliżonego do 3,5 proc.. W 2027 ostrzejsze hamowanie, do 2,7 proc. – napisali w komentarzu na X analitycy Banku Pekao.

Ekonomiści Banku ING: liczymy na inwestycje z KPO

Wzrost PKB w Polsce przyhamował w 1kw26 do 3,4 proc.r/r z 4,1 proc.r/r w 4kw25, ale gospodarka utrzymuje solidne tempo pomimo szoków geopolitycznych oraz słabej koniunktury w strefie euro. W całym 2026 widzimy wzrost PKB w tempie 3,4 proc.. Liczymy na inwestycje z KPO, które ruszają. Ryzykiem w dół wzrost cen paliw i reakcja konsumentów - wskazują ekonomiści Banku ING.

Analitycy mBanku: wyraźne hamowanie

Polska gospodarka w Q1 wzrosła o 3,4 proc. r/r (zgodnie z naszą prognozą), choć apetyty były na nieco więcej. Oznacza to więc wyraźne hamowanie względem ostatniego kwartału 2025. Szczegóły poznamy 1 czerwca – piszą analitycy mBanku.

