Świetny marzec w gospodarce, ale rośnie niepewność

Realne tempo wzrostu PKB w I kwartale 2026 r. mogło przekroczyć 3,5 proc. - napisał w comiesięcznym komentarzu główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Jego zdaniem niepokojąco wygląda otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki.

„Marcowe dane o aktywności firm wytwórczych mocno zaskoczyły na plus” – ocenił Pachucki.

Pozytywne dane z gospodarki w marcu

Przypomniał, że według GUS produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w marcu o 9,4 proc. w ujęciu rocznym, najszybciej od września 2022 r. Po odsezonowaniu przemysł urósł w tempie 7 proc. miesiąc do miesiąca, co z kolei jest najlepszym wynikiem od maja i czerwca 2020 r. W marcu produkcja budowlano-montażowa uzyskała wynik powyżej zera, bo urosła o 0,4 proc. w ujęciu rocznym natomiast sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 8,7 proc. w ujęciu rocznym.

Co się złożyło na skok produkcji?

„Naszym zdaniem na tak dobre wyniki złożyła się kombinacja kilku czynników. Bez wątpienia pomógł efekt kalendarza z jednym dniem roboczym i jednym handlowym więcej niż przed rokiem, choć tego powinniśmy się spodziewać w prognozach. Niespodzianką mogła być niedoszacowana skala nadrabiania zaległości – po zimowym przestoju część aktywności po prostu »przesunęła się« ze stycznia i lutego na marzec” – napisał ekonomista PZU.

Dodał, że w marcu odnotowany został także wyższy od prognozowanego wzrost nominalnych wynagrodzeń, co przełożyło się także na poziom wydatków. Poza tym w marcu część firm i gospodarstw domowych mogła kupować lub produkować „na zapas”, obawiając się dalszych zakłóceń w handlu i wzrostu cen.

Realne tempo wzrostu PKB w tym okresie mogło przekroczyć 3,5 proc. r/r

„Po ostatnich publikacjach GUS-u mamy w zasadzie pełny zestaw twardych miesięcznych wskaźników za pierwszy kwartał 2026 r. Po tak mocnym marcu szacujemy, że realne tempo wzrostu PKB w tym okresie mogło przekroczyć 3,5 proc. r/r, choć najpewniej było niższe niż wynik z czwartego kwartału 2025 r., który, po ostatniej rewizji GUS, wyniósł 4,1 proc. r/r. Marzec bardzo pomógł, ale dwa słabsze miesiące na początku pierwszego kwartału nadal »ciągnęły w dół« średnią” – stwierdził przedstawiciel PZU. Zastrzegł, że mimo solidnych wyników I kwartału należy zachować ostrożność wobec kolejnych miesięcy. Podkreślił, że część marcowego „wyskoku” mogła mieć charakter jednorazowy.

Niepokojąco wygląda otoczenie zewnętrzne

„Dodatkowo, utrzymują się zakłócenia i podwyższone ryzyko w żegludze przez Cieśninę Ormuz. To generuje zagrożenia dla globalnej aktywności w sferze realnej przy podwyższonej inflacji i pogarsza nastroje gospodarcze. W Polsce wskaźniki ufności konsumenckiej po spadkach w marcu, dalej spadały w kwietniu” – czytamy w komentarzu.

Zdaniem głównego ekonomisty PZU niepokojąco wygląda otoczenie zewnętrzne. Zaznaczył, że wstępne wyniki badania koniunktury S&P Global za kwiecień pokazały kolejny spadek indeksu PMI dla strefy euro, tym razem do 48,6 pkt, a więc poniżej granicy 50 pkt oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

„Kwietniowe badanie S&P Global potwierdza tendencje z marca. Bardziej w związku z bliskowschodnim konfliktem cierpią usługi, podczas gdy przemysł, przynajmniej na razie, może korzystać z budowy zapasów i prób zabezpieczania łańcuchów dostaw towarów na wypadek pogłębienia się zaburzeń w logistyce. Dla Polski to ważne, ponieważ silna obecność naszych firm wytwórczych w europejskich łańcuchach produkcji sprawia, że każdy zwrot koniunktury w strefie euro szybko »przenosi się« na krajowe zamówienia” – napisał Pachucki.

Dane o dynamice PKB w I kwartale tego roku poznamy 14 maja. Wówczas Główny Urząd Statystyczny ma opublikować szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwsze trzy miesiące roku.

PAP, sek

