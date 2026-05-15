Już jest jasne: inflacja mocno przyspiesza!

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rdr o 3,2 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 3,2 proc. rdr i 0,6 proc. mdm.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r. wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,2 proc. i towarów o 2,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 proc. (w tym usług o 1,2 proc. i towarów o 0,4 proc.).” - czytamy w komunikacie. Stopy procentowe i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: taniej to już było

„Ostateczne dane potwierdzają, że inflacja ponownie przyspiesza, choć w kwietniu nadal mieściła się w paśmie odchyleń od celu NBP. Problem polega na tym, że przedłużająca się blokada cieśniny Ormuz oznacza utrzymywanie się cen ropy na wysokich poziomach, które mogą pozostać z nami dłużej, niż wcześniej zakładał rynek. To zwiększa presję kosztową w firmach. Przedsiębiorstwa mogą przez pewien czas ograniczać marże, korzystać z zapasów albo opóźniać podwyżki, ale im dłużej paliwa, transport i energia pozostają drogie, tym wyraźniej te koszty będą przenoszone na konsumentów – komentuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

„W tych warunkach rośnie ryzyko efektów drugiej rundy. Presja cenowa może stopniowo pojawiać się w kolejnych kategoriach, od transportu i żywności po usługi. W naszej ocenie w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć powyżej 4 proc. Nie oznacza to jednak powtórki z 2022 roku. Wtedy szok energetyczny był szerszy, łańcuchy dostaw nadal zaburzone po pandemii, popyt mocniejszy, a presja płacowa większa. Dziś punkt startowy gospodarki jest lepszy, a rynek pracy nie generuje już tak silnego impulsu inflacyjnego wskazuje analityk Portu.

Dla RPP oznacza to jednak brak przestrzeni do obniżek stóp procentowych w tym roku. Jeśli ropa pozostanie droga, a wzrost kosztów zacznie mocniej przenikać do cen, w drugiej połowie roku coraz bardziej prawdopodobna stanie się dyskusja o podwyżkach stóp procentowych” – ocenia Andrzej Gwiżdż z Portu.

Eksperci Banku Pekao: inflacja 4 proc. na koniec roku

GUS potwierdził w finalnym szacunku wzrost inflacji CPI w kwietniu do 3,2 proc. r/r z 3,0 proc. w poprzednim miesiącu. W kwietniu najmocniej wyróżniały się wzrosty cen: transportu powietrznego (62 proc. m/m), turystyki zorganizowanej, ale też nośników energii, głównie przez kanał butli gazowych. Tylko te kategorie podbiły kwietniową inflację o 0,2 pkt. proc. - wskazują analitycy Banku Pekao.

Przy utrzymaniu obecnego status quo w Zatoce Perskiej w kolejnych miesiącach zobaczymy rosnącą inflację do 4 proc. r/r na koniec roku - przewidują bankowi eksperci.

Analitycy mBanku: kolejne miesiące przyniosą wzrost inflacji

„Znamy szczegóły kwietniowej inflacji – główny impuls wzrostowy to oczywiście ceny biletów lotniczych i paliw. Niemniej mamy też podwyżki cen usług publ. i sprzętu audiowizualnego, które zostaną z nami na dłużej - wskazują analitycy mBank.

Kolejne miesiące przyniosą raczej wzrost inflacji w okolice 3,5 proc.r/r, oraz inflację bazową oscylującą blisko 3 proc.. Warto jednak pamiętać, że uspokojenie cen ropy może obniżyć także część bazową o około 0,2 pkt. Taki obraz podtrzyma nastawienie wait-and-see w RPP – oceniają bankowi eksperci.

