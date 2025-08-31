45. lat temu w Gdańsku działa się historia

Dziś w Gdańsku odbędą się uroczystości upamiętniające 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowało miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne - NSZZ „Solidarność” z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz b. prezydenta Andrzeja Dudy – przypomina portal wPolityce.pl

Porozumienia Sierpniowe

45 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury; przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie; uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP.

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ „Solidarność” - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej

Prezydenci Karol Nawrocki i Andrzej Duda w Gdańsku

Uroczystości w Gdańsku, z udziałem prezydenta RP Karola Nawrockiego i byłego prezydenta Andrzeja Dudy, organizuje NSZZ „Solidarność”.

Starajmy się być ze sobą, solidarni i zjednoczeni – tak, jak w 1980 roku, zgodnie z hasłem rocznicowym „Tylko razem”, gdyż razem stanowimy siłę i możemy skutecznie działać na rzecz ludzi pracy i zmian na lepsze w naszej ojczyźnie — podkreślił cytowany w zaproszeniu na wydarzenie przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

O godz. 12.00 zaplanowano uroczyste posiedzenie Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, połączone z wręczeniem uczniom stypendiów ufundowanych przez ten związek zawodowy. Podczas spotkania planowanie jest wystąpienie prezydenta Nawrockiego. Po spotkaniu uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przed historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Następnie odbędzie się uroczysta Msza św. w bazylice pw. św. Brygidy.

