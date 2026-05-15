NBP u celu: 29,4 proc. aktywów rezerwowych w złocie

Na koniec marca rezerwy NBP w złocie wyniosły 581,6 tony i osiągnęły wartość 319,5 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 29,4 proc. - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski. Bank centralny przekazał też, że na koniec marca 2026 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych wyniósł 1 bln 87,5 mld zł wobec 1 bln 94,9 mld zł miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek o 7,4 mld zł w porównaniu z końcem lutego.

„W marcu 2026 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (13,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (11,9 mld zł), obrotów towarowych (2,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł)” - podał bank w komunikacie.

Eksport i import w marcu

Bank podał, że zgodnie ze wstępnymi szacunkami, w marcu wartość eksportu towarów zwiększyła się o 9,7 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2025 r. i wyniosła 138,6 mld zł. Wartość importu również wzrosła - o 6,1 proc. w porównaniu z marcem poprzedniego roku i wyniosła 140,7 mld zł.

Jak wyjaśniono, największy wzrost eksportu nastąpił w kategorii towarów zaopatrzeniowych. „Wyższe ceny przełożyły się na zwiększenie wartości eksportu miedzi i surowego srebra. Wyraźna tendencja wzrostowa utrzymała się także w dobrach inwestycyjnych, na co największy wpływ miało dalsze zwiększenie sprzedaży zagranicznej komputerów. Po dwóch miesiącach stagnacji zwiększył się również eksport produktów rolnych” - dodano.

Bank centralny wskazał, że największy wpływ na wzrost importu miał jednoczesny wzrost cen paliw oraz zwiększenie ich zapasów. Spośród pozostałych kategorii tendencja wzrostowa utrzymała się w imporcie trwałych towarów konsumpcyjnych, dóbr inwestycyjnych oraz samochodów osobowych.

Poinformowano, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. zwiększyły się o 1,7 mld zł, czyli o 4,8 proc. „Wartość rozchodów wyniosła 24,7 mld zł i wzrosła o 1,3 mld zł (tj. o 5,7 proc.) w porównaniu z marcem 2025 r.” - dodano.

NBP wskazał jednocześnie, że kontynuuje zwiększanie udziału złota w oficjalnych aktywach rezerwowych, realizowane od 2018 r.

Zarząd NBP określił w 2025 r., że złoto będzie stanowić 30 proc. aktywów rezerwowych. Na początku roku prezes banku centralnego Adam Glapiński informował, że NBP zdecydował o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton, nie określając ich procentowego udziału w rezerwach, dzięki czemu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie.

PAP, sek

