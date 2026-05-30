„Jeśli zapomnimy o Nich…” - ważny film na antenie wPolsce24

„Jeżeli zapomnimy o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o nas" – te słowa, choć niewypowiedziane wprost, ciążą nad każdym kadrem poruszającego filmu dokumentalnego Adama Sikorskiego. Film, który opowiada o historii masowej akcji przeciwko ludności polskiej przeprowadzonej przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu

To nie tylko bezkompromisowy zapis prawdy historycznej, ale przede wszystkim bolesny wyrzut sumienia wobec dekad zaniedbań, politycznej poprawności i zmowy milczenia, która przez lata otaczała rzeź wołyńską. To publicystyka historyczna najwyższej próby, obok której żaden polski patriota nie może przejść obojętnie

Gehenna, która nie doczekała się zadośćuczynienia

Film Adama Sikorskiego uderza w widza od pierwszych minut. Twórcy stawiają sprawę jasno: historia ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, mimo upływu ponad ośmiu dekad, wciąż nie doczekała się uczciwego, godnego zamknięcia. Państwo polskie przez lata III RP – w imię fałszywie pojętej poprawności politycznej i geopolitycznych iluzji – nie potrafiło w pełni upomnieć się o swoich obywateli. Dziesiątki tysięcy naszych rodaków wciąż spoczywają w bezimiennych dołach śmierci, w lasach i na polach, które z każdym rokiem ulegają erozji, zacierając ślady po tamtej straszliwej tragedii.

Dokument jest bezlitosny dla elit politycznych, które żądania elementarnej sprawiedliwości i chrześcijańskiego pochówku gotowe były topić we wrzawie bieżącej polityki. Tymczasem głos ostatnich świadków, tych którzy cudem ocaleli z rzezi, słabnie z roku na rok. Film Sikorskiego staje się więc ich testamentem.

