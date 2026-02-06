Banknot z... 31,1 gramów szczerego złota

Narodowy Bank Polski od poniedziałku, 9 lutego wprowadza do sprzedaży złote monety kolekcjonerskie „Banknot o nominale 100 zł”. To czwarta moneta z serii „Polskie banknoty obiegowe”, którą Narodowy Bank Polski zainaugurował w 2023 r.

1500 sztuk po 20 300 zł

Moneta jest wykonana ze złota o próbie 999,9, ma kształt prostokąta o wymiarach 50,00 x 25,00 mm i masę 31,10 grama. Jej nakład wynosi do 1500 sztuk. Monety będzie można nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie – 20 300 zł.

Jak wygląda moneta-banknot

Na monecie zaprezentowano stylizowany wizerunek współczesnego banknotu obiegowego o nominale 100 zł z serii „Władcy polscy”. Na rewersie, w środkowej części, w ozdobnym medalionie widnieje portret króla Władysława II Jagiełły.

Rewers złotej monety „Banknot o nominale 100 zł” / autor: materiały prasowe NBP

W tle napisów widać stylizowaną rozetę i elementy ornamentyki gotyckiej. Z prawej strony portretu umieszczono owal z fragmentami korony, a pod nim, na tle ornamentu gotyckiego, rozetę. Poniżej zostały przedstawione ornament i korona.

Na awersie, w środkowej części, odwzorowano stylizowany wizerunek tarczy z orłem z nagrobka króla Władysława II Jagiełły, u jej podnóża znajdują się hełm i płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze. Z lewej strony tarczy został umieszczony zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, a powyżej owal z fragmentami korony.

Awers złotej monety „Banknot o nominale 100 zł” / autor: materiały prasowe NBP

Historia projektów Andrzeja Heidricha

Banknoty obiegowe z serii „Władcy polscy” zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 1995 r., kiedy nastąpiła denominacja złotego (stare złote wymieniono na nowe w stosunku 10 000 do 1). W portfelach Polaków pojawiły się wówczas banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł. W 2017 r. dołączył do nich banknot o nominale 500 zł.

Serię banknotów z wizerunkami władców Polski zaprojektował Andrzej Heidrich (1928–2019). Ten wybitny artysta-grafik rozpoczął współpracę z Narodowym Bankiem Polskim w 1960 r. Został wówczas zaproszony do zamkniętego konkursu na nowy banknot o nominale 1000 zł. Jego projekt oraz dwa inne zostały wyróżnione.

Przez lata na zlecenie NBP Andrzej Heidrich wykonał dziesiątki szkiców i projektów banknotów, jednak dopiero w 1975 r. został wprowadzony do obiegu pierwszy banknot jego autorstwa – 500 zł z Tadeuszem Kościuszką. Andrzej Heidrich zaprojektował serie banknotów obiegowych: „Wielcy Polacy” (projekty z lat 1974–1993, w obiegu w latach 1975–1996) oraz „Władcy polscy” (projekty z 1994 r., w obiegu od 1995 r. do dzisiaj). Jest również autorem projektów trzech banknotów kolekcjonerskich NBP.

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. Sek

