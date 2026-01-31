Biogazownie ze wsparciem

Od 30 stycznia do 30 kwietnia 2026 r. przedsiębiorcy inwestujący w instalacje przeznaczone do wytwarzania biogazu i biometanu mogą ubiegać się o dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych - poinformował NFOŚiGW. Środki będą pochodzić z programu, którego budżet to 300 mln zł.

Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wsparcie z Funduszy Europejskich i środków NFOŚiGW zwiększy wykorzystanie paliw alternatywnych z OZE w krajowej gospodarce oraz poprawi efektywność systemów energetycznych i ciepłowniczych.

Nabór rozpoczął się 30 stycznia br. i potrwa do 30 kwietnia 2026 r. Beneficjentami wsparcia będą przedsiębiorcy realizujący inwestycje w instalacje przeznaczone do wytwarzania biogazu i/lub biometanu. Budżet naboru wynosi 300 mln zł, w tym 200 mln zł przeznaczono na rozwój instalacji wytwarzających biometan i 100 mln zł na biogazownie.

Fundusz poinformował również, że dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki ze środków FEnIKS oraz pożyczki ze środków NFOŚiGW wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” wsparcie wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

NFOŚiGW poinformował, że dofinasowanie dotyczyć będzie budowy i modernizacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających biometan z przyłączeniem do sieci gazowej (z wyłączeniem samodzielnych magazynów na biometan) oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną i/lub ciepło z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

W komunikacie dodano, że wytworzony biogaz może być wykorzystywany m.in. do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, a także jako surowiec do wytwarzania biometanu – biokomponentu stosowanego przy produkcji biopaliw opartych na odnawialnych źródłach energii.

