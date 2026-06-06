USA zestrzeliwują irańskie drony. Ormuz zagrożony?

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w piątek, że siły USA zestrzeliły cztery irańskie drony oraz zaatakowały stacje radarowe w okolicach cieśniny Ormuz. Według USA drony stanowiły „zagrożenie dla ruchu morskiego”.

„Siły CENTCOM zestrzeliły cztery irańskie drony szturmowe wystrzelone w kierunku cieśniny Ormuz. Stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla regionalnego ruchu morskiego” - napisano w oświadczeniu dowództwa.

Siły amerykańskie zaatakowały następnie irańskie stacje radarowe nadzoru wybrzeża w Goruk i na wyspie Keszm, aby bronić się przed dalszymi atakami- dodano.

Kolejna wymiana ciosów

Nie jest dotąd jasne, co miało być celem ataku irańskich dronów. Irańska agencja Mehr podawała wcześniej, że w okolicach cieśniny Ormuz siły irańskie oddały „strzały ostrzegawcze”, prawdopodobnie związane z ruchami okrętów USA.

To kolejna w ciągu ostatnich dni wymiana ciosów między USA i Iranem mimo trwającego formalnie zawieszenia broni. Jak dotąd prezydent USA Donald Trump bagatelizował wzajemne ataki, twierdząc, że na Bliskim Wschodzie rozejm „jest wtedy, kiedy strzela się bardziej umiarkowanie”.

Iran oskarża USA o rażące naruszenie zawieszenia broni

Resort dyplomacji Iranu oskarżył w sobotę USA o rażące naruszenie zawieszenia broni obowiązującego od 8 kwietnia i zamach na „narodową suwerenność i terytorialną integralność Republiki Islamskiej” w związku z atakiem amerykańskich wojsk na irańskie radary nadzoru wybrzeża w Goruk i na wyspie Keszm.

MSZ Iranu napisał w oświadczeniu, że potępia „wrogie i prowokacyjne postępowanie amerykańskiego reżimu”, a Waszyngton ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje naruszenia rozejmu.

Resort oznajmił też, że powtarzające się ataki amerykańskich sił dowodzą, iż USA nie dążą do redukcji napięć.

W rozmowach pokojowych Iranu z USA trwa impas. Zgodnie z deklaracją prezydenta USA Donalda Trumpa z 22 kwietnia wprowadzone dwa tygodnie wcześniej zawieszenie broni obowiązuje „do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat”.

PAP, jb

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