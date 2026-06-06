340 sklepów sprzedanych za złotówkę

Pepco, gigant branży dyskontowej, postanowił definitywnie przemodelować swoje struktury na polskim rynku, pozbywając się z portfolio rozpoznawalnej marki - sieci Dealz. Kwota, za którą ją sprzedano, może szokować. Decyzja ta doskonale obrazuje, jakie potrafią być rynkowe realia i walka o rentowność w czasach rosnących kosztów. Dla kupujących zmiana właściciela sieci Dealz pozostaje na razie praktycznie niezauważalna – podaje portal biznesinfo.pl.

W ciągu ostatnich dwóch dekad krajobraz polskiego handlu detalicznego uległ całkowitej transformacji. Sercem tych zmian jest dyskont, czyli format sklepu oferujący ograniczony asortyment w relatywnie niskich cenach, oparty na szybkiej rotacji towaru – pisze biznesinfo.pl

Doskonałym przykładem mistrzowskiego opanowania tego trudnego mechanizmu jest Pepco Group, czyli międzynarodowy holding zarządzający tysiącami sklepów wielobranżowych. _Koncern ten przez lata skutecznie budował swoją rynkową potęgę właśnie na asortymencie niespożywczym. Docierał ze swoją flagową ofertą odzieżową do milionów rodzin na całym kontynencie. Dywersyfikacja formatów handlowych to dla potężnych korporacji podstawa zachowania długoterminowej płynności.

Branżowy inwestor przejmie sieć za złotówkę

Przez wiele lat w obszernych strukturach holdingu funkcjonowała marka, która ambitnie próbowała połączyć dwa diametralnie różne światy. Dealz Polska to znany powszechnie koncept bazujący na oferowaniu zagranicznych marek produktów spożywczych, tanich słodyczy oraz markowej chemii gospodarczej. Na naszym krajowym rynku sieć ta błyskawicznie zdobyła dużą popularność. Otwarto ponad 340 placówek, a przychody sięgnęły potężnej kwoty 339 milionów euro, czyli niemal 1,5 miliarda złotych w ujęciu rocznym. Prawdziwy obraz biznesu kryje się jednak zawsze w głębi sprawozdań finansowych, a te bywają nadzwyczaj brutalne_ – analizuje biznesinfo.pl

Mimo imponujących obrotów polski oddział sieci konsekwentnie notował ujemny wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków i amortyzacji). Trudności w osiągnięciu rentowności sprawiły, że europejska centrala musiała ostatecznie podjąć wyjątkowo ostre kroki. W świecie wielkich finansów sentymenty nie istnieją, dlatego ostatecznie ogłoszono, że Pepco Group sprzedaje Dealz Polska.

Transakcja ta mogła mocno zszokować wielu obserwatorów rynku detalicznego swoimi niecodziennymi warunkami. Całość udziałów została formalnie przekazana branżowemu inwestorowi za symboliczną kwotę zaledwie jednego złotego.

»» Więcej o sprzedaży sieci handlowej Dealz czytaj w publikacji Dealz sprzedany za bezcen. Wiadomo, jaki los czeka ponad 300 sklepów w Polsce

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