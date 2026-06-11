Na jednym bilecie po całej Europie! Trwają prace

Koniec z przeskakiwaniem między stronami internetowymi przewoźników, osobnymi rezerwacjami i nerwowym pilnowaniem przesiadek. Unia Europejska wraca do pomysłu wspólnego biletu kolejowego, który ma scalić regionalne, dalekobieżne i międzynarodowe połączenia różnych operatorów w jeden spójny system. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, podróżowanie po Europie stanie się prostsze i bardziej przyjazne niż kiedykolwiek.

Europejska sieć kolejowa należy do najlepiej rozwiniętych na świecie, ale zakup biletów na podróż przez kilka krajów nadal potrafi skutecznie zniechęcić pasażerów. Obecnie planowanie takiej trasy często wymaga korzystania z wielu platform sprzedażowych, porównywania ofert różnych przewoźników i kupowania kilku niezależnych biletów.

Wszystko w jednym miejscu

Przygotowywane przez Komisję Europejską przepisy mają to zmienić. Pasażer otrzyma możliwość wyszukania całej podróży w jednym miejscu, porównania dostępnych połączeń i opłacenia przejazdu jednym przelewem, nawet jeśli trasę obsługiwać będzie kilku czy kilkunastu przewoźników.

Koniec z ryzykiem przy przesiadkach

Jednym z największych problemów podróży międzynarodowych pozostaje dziś odpowiedzialność za spóźnione połączenia. Gdy jeden pociąg przyjeżdża za późno i pasażer traci kolejną przesiadkę kupioną na osobnym bilecie, odzyskanie pieniędzy lub uzyskanie pomocy często okazuje się trudne. Nowe przepisy mają traktować całą podróż jako jedną usługę. W przypadku utraty przesiadki pasażer ma zyskać prawo do transportu zastępczego, zwrotu kosztów i odszkodowania niezależnie od liczby przewoźników uczestniczących w przejeździe.

Więcej przejrzystości, mniej ukrytych ofert

Zmiany obejmą również platformy sprzedażowe. Systemy rezerwacyjne mają prezentować połączenia w bardziej przejrzysty sposób i nie ograniczać się do ofert wybranych operatorów. Dzięki temu łatwiej będzie porównać ceny, czas przejazdu czy liczbę przesiadek. Pasażerowie mają także otrzymywać informacje o wpływie podróży na środowisko, co ma pomóc w świadomym wyborze środka transportu.

Kolej musi być bardziej konkurencyjna

Bruksela liczy, że integracja systemów sprzedaży otworzy rynek na większą konkurencję. Dziś wielu podróżnych korzysta głównie z narodowych przewoźników, ponieważ znalezienie alternatywnych połączeń bywa skomplikowane. Wspólny bilet ma ułatwić dostęp do oferty różnych operatorów i poprawić sytuację pasażera.

Stawka jest duża. Jeśli projekt zostanie wdrożony, Europa może zyskać pierwszy naprawdę zintegrowany system sprzedaży biletów kolejowych, który pozwoli podróżować przez kilka krajów równie łatwo, jak dziś między dwoma miastami w jednym państwie.

Grzegorz Szafraniec; na podst. operatorlogistyczny.pl

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