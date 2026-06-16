Otrzymaj 3500 zł dopłaty. Od 1 lipca można składać wnioski

Bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne skierowane do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Ma on charakter doraźny i selektywny. Choć może częściowo łagodzić koszty ogrzewania, jego ograniczony zakres, złożone zasady przyznawania oraz tymczasowy charakter sprawiają, że jego skuteczność jako systemowego narzędzia ochrony odbiorców energii jest ograniczona. W praktyce obejmuje jedynie część gospodarstw domowych, wykluczając osoby niespełniające kryteriów dochodowych. Mimo tych ograniczeń warto znać zasady jego funkcjonowania, aby w razie spełnienia warunków móc z niego skorzystać.

Dla kogo? Kryterium dochodowe

Pomoc przysługuje przy dochodzie do 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Oznacza to relatywnie niski próg, który ogranicza dostęp do świadczenia także dla części gospodarstw o umiarkowanych dochodach.

Zróżnicowana wysokość świadczenia

Kwota bonu zależy od ceny ciepła w danym systemie i wynosi od 500 do 1750 zł w 2025 r. oraz od 1000 do 3500 zł w 2026 r. Mechanizm progowy sprawia, że wsparcie jest nierówne i silnie uzależnione od lokalnych taryf.

Skomplikowana procedura

Wniosek składa się w gminie w ściśle określonych terminach, z koniecznością wykazania dochodu i potwierdzenia korzystania z ciepła systemowego. Mimo możliwości elektronicznego składania, system nadal opiera się na rozbudowanej administracji lokalnej, co zwiększa ryzyko opóźnień.

Ograniczenia i krótkoterminowość

Program obowiązuje tylko w latach 2025–2026 i nie daje długofalowej pewności wsparcia. Dodatkowo obowiązuje zasada jednego bonu na gospodarstwo oraz kolejności rozpatrywania wniosków, co może prowadzić do nierównego dostępu.

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