1000 km nowych linii kolejowych do 2035 r.?

Do 2035 r. powinno powstać tysiąc kilometrów nowych linii kolejowych - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, zastrzegając, że to wnioski płynące z projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej, który przeszedł z fazy konsultacji do etapu analiz.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK) to dokument przewidujący przygotowanie długoterminowego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku. Pracują nad nim eksperci m.in. CPK i PKP PLK. Podczas zakończonej fazy konsultacyjnej ZSK opracowano ponad tysiąc odcinków linii kolejowych przechodzących przez 185 ośrodków miejskich. Uwagi zgłosiło 700 uczestników.

Zintegrowana Sieć Kolejowa w modelu policentrycznym

Na czwartkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podkreślił, że pierwsze wnioski płynące z ZSK „pozwalają określić skalę docelowych inwestycji kolejowych na co najmniej 2 tys. km nowych linii, z czego połowa powinna powstać do 2035 roku”.

„Zakładamy, że do tego czasu połączenia kolejowe zyskają wszystkie ośrodki miejskie o charakterze subregionalnym i wyższym. Prace nad ZSK potwierdziły konieczność budowy sieci kolejowej w modelu policentrycznym, a nie monocentrycznym. Regiony potrzebują połączeń między sobą, a nie tylko w centrum kraju” - zaznaczył Malepszak.

W trwającej obecnie fazie analiz eksperci zdefiniowali katalog ponad 30 cech opisujących poszczególne odcinki kolejowe, uwzględniając w nich m.in. zagospodarowanie przestrzenne, ukształtowanie terenu czy szacunkowe koszty.

Rekomendacje ZSK w 2026 roku

„Zintegrowana Sieć Kolejowa to projekt, który łączy, a nie dzieli. To jest projekt, którego zadaniem jest przygotowanie najlepszych rozwiązań dla polskiej kolei” - podsumował obecny na konferencji wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, Maciej Lasek. Przypomniał jednocześnie, że zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska na polską kolej do 2032 roku zostanie przeznaczone 180 mld zł.

Zgodnie z zapowiedziami CPK końcowe wnioski z prac nad ZSK zostaną zaprezentowane w I kw. 2026 roku.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości (KDP). Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

Bruksela znów spóźniona, czyli ratunek dla hut

Likwidacja dwóch polskich monet. Prezydent: jestem na tak

»»Koniec hodowli kur w klatkach i inne aktualności rolnicze – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24