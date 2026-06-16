Więcej praw w locie. Tyle zyskasz na zmianach w bagażu i biletach

12 lat negocjacji i udało się – pasażerowie linii lotniczych w krajach unijnych będą mieli nieco więcej praw niż dotąd. To efekt ostatecznych uzgodnień między Parlamentem Europejskim i Radą Unii.

Najważniejsze ustalenia obejmują prawo do odszkodowań za opóźnienie lotu oraz przewozu bagażu podręcznego. A nowe przepisy ostatecznie Europarlament ma zatwierdzić w lipcu.

Lista zmian powinna ułatwić życie pasażerom. Przewoźnik musi zapewnić rodzinie z dziećmi sąsiadujących miejsc i to bez żadnych dodatkowych opłat. Tak samo muszą zadbać o pasażerów z niepełnosprawnościami podróżującym z opiekunami oraz kobietom w ciąży. Poza tym – rozwiązana ma być kwestia, która wielokrotnie wzbudza spory i problemy przed odlotem czyli bagaż podręczny. Zgodnie z nowymi przepisami pasażer będzie mógł wnieść na pokład samolotu, bez dodatkowej opłaty, jeden przedmiot osobisty jak mała torba lub mały plecak.

Ceny za przelot mają być określane w sposób bardziej przejrzysty niż dotychczas, bo tak linie lotnicze jak pośrednicy czy wyszukiwarki lotów muszą wyświetlać ceny biletów już z uwzględnieniem bagażu podręcznego.

Na korzyść pasażerów zadziałają także nowe przepisy dotyczące odszkodowań. I przysługiwać będą gdy lot zostanie opóźniony o ponad trzy godziny, odwołany na mniej niż 14 dni przed odlotem lub w przypadku odmowy wejścia na pokład. Wysokość odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot będzie zależeć od trasy, im dłuższa tym wyższe odszkodowanie. Ale tylko wtedy, gdy zawini linia lotnicza, natomiast nie będzie wypłacane w sytuacjach niezależnych od przewoźników, jak wojna, warunki pogodowe, czy klęski żywiołowe. W przypadku opóźnień lotów linie muszą zapewnić pasażerom napoje.

(Oprac. AŁ)