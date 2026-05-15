Przewoźnicy każą dopłacać przed lotem, bo... paliwo zdrożało

Europejskie linie lotnicze zmagają się z drastycznie rosnącymi cenami paliwa z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Jednak nie mogą z tego powodu żądać dodatkowych opłat od pasażerów, którzy wcześniej kupili bilety.

Takie jednoznaczne stanowisko zajęła Komisja Europejska, choć zdaje sobie sprawę z problemów, jakie mają przewoźnicy. Podstawowy wynika z drastycznego wzrostu cen paliwa, gdyż blokada Cieśniny Ormuz przez Iran po ataku USA i Izraela spowodowała, że arabscy producenci nie mogą eksportować ropy i gazu. Choć wielu ekspertów wieści kryzys w związku z ograniczeniem dostaw, a nawet że zabraknie za kilka tygodni paliwa w Europie, to trudna sytuacja linii lotniczych nie może uderzać po kieszeni pasażerów, którzy już wcześniej kupili bilety. Nawet jeśli paliwo nadal będzie drożeć.

Linie chcą dodatkowych opłat za drogie paliwo

Władze unijne postanowiły wydać kilka dni temu specjalne oświadczenie w tej sprawie po tym, jak okazało się, że tania linia lotnicza Volotea narzuciła dodatkową dopłatę paliwową - 14 euro za bilet i domagała się jej zapłaty tuż przed odlotem, choć pasażerowie wcześniej kupili bilety. Bruksela uznała, że takie działania naruszają unijne przepisy dotyczące przejrzystości i ostatecznego kosztu biletów lotniczych, a cena w momencie rezerwacji i płatności jest ostateczna.

Ponadto przewoźnicy nie mogą odmówić zwrotu pieniędzy w przypadku odwołania lotu, jeśli przyczyną są wysokie ceny paliwa lotniczego. Komisja Europejska uznała bowiem, że „paliwo, które stanowi znaczną część kosztów przewoźników lotniczych jest znane z dużej zmienności cen” i dlatego zwykle „zabezpieczają się przed tym ryzykiem”.

„Swoboda cenowa wynikająca z rozporządzenia w sprawie usług lotniczych pozwala liniom lotniczym na dostosowywanie cen przed sprzedażą biletu, aby odzwierciedlały one zmiany kosztów operacyjnych, i na tej podstawie konkurowanie” – argumentuje Bruksela.

Agnieszka Łakoma

