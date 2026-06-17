Rozmowy NBP z delegacją MFW
16 czerwca 2026 r. w siedzibie banku odbyło się spotkanie Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego z Carlosem Mulasem-Granadosem, Szefem Przedstawicielstwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Europę Centralną, Wschodnią i Południowo-Wschodnią, oraz Geoffem Gottliebem, Szefem Misji – doradcą w Departamencie Europejskim MFW – podał NBP w komunikacie.
W spotkaniu wzięli również udział: dr hab. Marta Kightley, doradca Prezesa NBP oraz Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz perspektyw polityki pieniężnej
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