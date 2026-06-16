Mieszkania od 36 tys. zł. Oto, co można kupić

PKP (Polskie Koleje Państwowe) sprzedają mieszkania i domy w ramach licytacji i przetargów. „W chwili obecnej w całej Polsce wolnych lokali, gotowych do zbycia jest blisko 700. Najwięcej z nich znajduje się w województwach śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim. W ofercie znajdziemy zarówno lokale zlokalizowane w dużych miastach, takich jak Wrocław, Katowice czy Opole, jak i mniejszych miejscowościach, jak Racibórz, Bartoszyce, Dobra, Mrągowo czy Braniewo. Szczegóły i warunki przetargów znajdują się w zakładce „Przetargi - nieruchomości” - informuje PKP.

Ceny wywoławcze nieruchomości zaczynają się już od ok. 36 tys. zł. W ofercie znajdują się zarówno małe lokale do remontu, jak i większe mieszkania w miastach. Sprzedawane są m.in. pustostany oraz mieszkania po dawnych najemcach z zasobów pracowniczych.

Nieruchomości wyceniane są przez rzeczoznawców i mają odzwierciedlać wartość rynkową. Po dwóch nieudanych przetargach możliwe są negocjacje, ale cena nie może spaść poniżej 2/3 wartości wyjściowej.

Przykład?

Jak analizujeWP Finanse, wśród najtańszych mieszkań PKP znajdują się lokale w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie ok. 23 m² mieszkanie do generalnego remontu kosztuje ok. 36 tys. zł, oraz w Lubawce – ok. 36 m² lokal z dwoma pokojami i kuchnią wyceniono na ok. 46,5 tys. zł. Na tle tych ofert drożej wypada Inowrocław, gdzie mieszkanie o powierzchni ok. 45 m² z dwoma pokojami i pomieszczeniem gospodarczym kosztuje ok. 65 tys. zł

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