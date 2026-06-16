Tusk podpisze porozumienie z Niemcami. Ukrywa je przed prezydentem

Rząd Donalda Tuska planuje w najbliższym czasie podpisać z Niemcami nowe porozumienie obronne - podaje portal wp. Ma ono zostać zawarte 17 czerwca i obejmować współpracę resortów obrony oraz wojsk obu krajów, m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa. Według ustaleń mediów Pałac Prezydencki nie został szczegółowo poinformowany o treści ani przebiegu prac nad dokumentem.

Kancelaria Prezydenta zarzuca rządowi brak konsultacji, podkreślając, że nie otrzymała finalnej wersji umowy. Z kolei MSZ wskazuje, że za przygotowanie porozumienia odpowiada MON. Sprawa wpisuje się w szerszy spór o sposób zawierania podobnych umów, bo podobne kontrowersje pojawiły się już wcześniej przy innym porozumieniu obronnym.

Według WP rząd chce przyjąć dokument w uproszczonej procedurze, bez konieczności ratyfikacji przez prezydenta, co może ograniczyć jego formalny udział. Krytycy oceniają to jako potencjalne omijanie Pałacu Prezydenckiego i źródło kolejnego konfliktu na linii rząd–prezydent.

Kancelaria Prezydenta ujawnia, że nie otrzymała informacji o szczegółach uzgodnień ani nie otrzymała ostatecznej wersji dokumentu.

Tekst porozumienia nie był konsultowany z Kancelarią Prezydenta RP i KPRP nie była szczegółowo informowana o przebiegu prac nad dokumentem. Nie została również przedstawiona Kancelarii Prezydenta ostateczna treść porozumienia

przekazała Wirtualnej Polsce Kancelaria.

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