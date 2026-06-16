Padł blady strach na Putina. Wielkie poruszenie i decyzja

Rosja wyłączyła system monitoringu chroniący Władimira Putina. Przyczyną ma być obawa o jego życie.

Specjalny system monitoringu wykorzystywany do ochrony prezydenta Rosji Władimir Putin oraz jego najbliższego otoczenia został tymczasowo i częściowo wyłączony — podaje „Financial Times”.

Decyzja miała związek z obawami, że dane z kamer mogą zostać przejęte przez obce wywiady i wykorzystane do analizy lokalizacji osób chronionych.

Monitoring sprytnie wykorzystany. Przykład

W tle wskazuje się na niedawny przypadek, w którym izraelskie służby miały — według doniesień — ustalić miejsce pobytu irańskiego przywódcy Ali Chamenei dzięki analizie nagrań z systemów monitoringu wspieranej przez sztuczną inteligencję.

Sprawdzenie i wznowienie działania

System został ponownie uruchomiony po pracach technicznych, które miały na celu jego większą izolację od internetu.

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Na podstawie Interia, jb