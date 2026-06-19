CPK za Tuska: Zapowiedź, plany, zmiany, odwołania

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, a jego miejsce zajął Piotr Malepszak. Zmiana nastąpiła na prośbę samego Laska. Ustępujący pełnomocnik przekazał, że w poniedziałek podpisana zostanie kluczowa umowa na fizyczne rozpoczęcie prac budowlanych przy terminalu i lotnisku.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, decyzję o roszadzie kadrowej podjął premier.

Nowy pełnomocnik, Piotr Malepszak, odpowiada w resorcie za transport kolejowy, a w latach 2018–2020 był już związany ze spółką CPK jako wiceprezes i p.o. prezesa.

Harmonogram inwestycji

Harmonogram inwestycji zakłada, że w 2026 roku ruszy budowa lotniska w Baranowie, Wiskitkach i Teresinie.

Port ma zostać oddany do użytku w 2032 roku.

Do końca 2032 roku ma powstać też 130-kilometrowy odcinek Kolei Dużych Prędkości między Łodzią a Warszawą, na którym pociągi osiągną do 320 km/h, a do 2035 roku trasa z Łodzi do Poznania i Wrocławia.

Czas się zatrzymał?

Ma powstać, jest planowana, będzie budowana, trwają analizy, zmieniamy zarząd… i tak za rządów Koalicji Obywatelskiej upływa czas wokół najważniejszej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce.

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mw