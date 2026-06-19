Ujawnił cel porozumienia

Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył w czwartek w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Dodał, że wynegocjował porozumienie z Teheranem, by nie dopuścić do światowego kryzysu gospodarczego.

Trump rozpoczął wojnę z Iranem, domagając się jego „bezwarunkowej kapitulacji”. Ostatecznie zakończył ją jednak, podpisując ograniczone wstępne porozumienie - napisał Axios.

Prezydent zapytany, czego nauczył się o granicach swojej władzy, odpowiedział:

Nie ma żadnych ograniczeń. Jeszcze nie dostałem takiej lekcji. Wiem, że (ograniczenia) istnieją, ale nie ma ograniczeń

– oznajmił.

„ Bezwarunkowa kapitulacja Iranu”

Powiedział też, że USA „całkowicie pokonały militarnie” Iran oraz że podpisane memorandum „prawdopodobnie jest bezwarunkową kapitulacją”.

Trump obruszył się na opinie krytyków, pytających, dlaczego nie był twardszy wobec Iranu.

Jedyny sposób, żebym mógł być bardziej stanowczy, to wejść tam na kolejne dwa lub trzy tygodnie i dalej bombardować ich bez opamiętania. Prawda? Ale co by nam to dało? Cieśnina Ormuz nie byłaby otwarta

powiedział prezydent.

Przez wiele miesięcy nie mielibyśmy ropy. Gdy spadają bomby, to ją automatycznie zamykają

– kontynuował.

To jest sytuacja, która mogłaby wywołać światową depresję

oznajmił.

Ropa

Jak napisał Axios, według źródła Trump prywatnie wyrażał obawy, że światowe rezerwy ropy zaczynają się wyczerpywać, a przedłużające się zamknięcie Ormuzu mogłoby wywołać globalny szok na rynku naftowym.

Dlaczego Trump zgodził się na porozumienie

Według portalu to pokazuje, dlaczego Trump zgodził się na to porozumienie, zamiast na maksymalistyczne warunki, które zapowiadał przed wojną.

Wstępne porozumienie z Iranem, które ma doprowadzić do pełnego otwarcia cieśniny Ormuz w zamian za zawieszenie sankcji na irańską ropę, Trump podpisał w nocy ze środy na czwartek w Wersalu.

Trump: Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej. Dodał, że Stany Zjednoczone są szanowane jak nigdy wcześniej.

Ropa płynie, Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej (świat będzie bezpieczny!), giełdy ryczą, zatrudnienie osiąga rekordowy poziom, a ceny spadają

ocenił Trump na platformie Truth Social.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co dziesiąty wagon PKP Intercity będzie „używką” z Niemiec?

Nowy podatek w dwa dni. Dlaczego im tak się śpieszy?

Czy ceny złota wejdą w dłuższy trend spadkowy?

»»NIK o kreatywnej księgowości w Ministerstwie Finansów – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb