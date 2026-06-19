Aż 8 tys. zł dopłaty do wody. Wnioski trzeba składać od 22 czerwca
Od 22 czerwca 2026 r. rusza nabór wniosków w nowym programie „Mikroretencja 2026”, kontynuującym założenia programu „Moja Woda”. Jego celem jest zwiększenie zatrzymywania wody opadowej przy domach jednorodzinnych oraz ograniczenie zużycia wody z sieci.
Program realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Z dopłat skorzystają:
- właściciele domów jednorodzinnych,
- współwłaściciele nieruchomości,
- użytkownicy wieczyści działek z budynkiem mieszkalnym.
Wsparcie nie przysługuje osobom, które wcześniej korzystały z programu „Moja Woda”, ani na instalacje związane z działalnością gospodarczą lub rolniczą.
Co trzeba zrobić?
Dofinansowanie obejmuje inwestycje już wykonane lub zakończone, dlatego w praktyce trzeba:
- wykonać instalację do gromadzenia i wykorzystania deszczówki,
- spełnić wymagania techniczne (m.in. min. 2 m³ pojemności zbiornika i min. 50 m² powierzchni zbierania wody),
- złożyć wniosek do właściwego WFOŚiGW wraz z dokumentami potwierdzającymi koszty.
Program obejmuje m.in. zbiorniki retencyjne, systemy rozsączania, instalacje do podlewania ogrodu czy zbierania wody z dachów i podjazdów.
Ile można otrzymać?
- do 90 proc. kosztów kwalifikowanych,
- maksymalnie 8 000 zł,
- w formie refundacji (zwrot po realizacji inwestycji),
- dla wydatków poniesionych od 1 lipca 2024 r.
Kiedy rusza program?
Nabór startuje 22 czerwca 2026 r., a wnioski będą składane w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska.
Łączny budżet programu wynosi ok. 173 mln zł i pochodzi z funduszy FEnIKS 2021–2027
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