Aż 8 tys. zł dopłaty do wody. Wnioski trzeba składać od 22 czerwca

Od 22 czerwca 2026 r. rusza nabór wniosków w nowym programie „Mikroretencja 2026”, kontynuującym założenia programu „Moja Woda”. Jego celem jest zwiększenie zatrzymywania wody opadowej przy domach jednorodzinnych oraz ograniczenie zużycia wody z sieci.

Program realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Z dopłat skorzystają:

- właściciele domów jednorodzinnych,

- współwłaściciele nieruchomości,

- użytkownicy wieczyści działek z budynkiem mieszkalnym.

Wsparcie nie przysługuje osobom, które wcześniej korzystały z programu „Moja Woda”, ani na instalacje związane z działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Co trzeba zrobić?

Dofinansowanie obejmuje inwestycje już wykonane lub zakończone, dlatego w praktyce trzeba:

- wykonać instalację do gromadzenia i wykorzystania deszczówki,

- spełnić wymagania techniczne (m.in. min. 2 m³ pojemności zbiornika i min. 50 m² powierzchni zbierania wody),

- złożyć wniosek do właściwego WFOŚiGW wraz z dokumentami potwierdzającymi koszty.

Program obejmuje m.in. zbiorniki retencyjne, systemy rozsączania, instalacje do podlewania ogrodu czy zbierania wody z dachów i podjazdów.

Ile można otrzymać?

- do 90 proc. kosztów kwalifikowanych,

- maksymalnie 8 000 zł,

- w formie refundacji (zwrot po realizacji inwestycji),

- dla wydatków poniesionych od 1 lipca 2024 r.

Kiedy rusza program?

Nabór startuje 22 czerwca 2026 r., a wnioski będą składane w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska.

Łączny budżet programu wynosi ok. 173 mln zł i pochodzi z funduszy FEnIKS 2021–2027

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