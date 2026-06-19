Putin ma olbrzymi problem. Banki mu tego nie darują

Rosyjskie banki mają sztucznie napompowane bilanse, a tamtejszy sektor finansowy znalazł się na skraju załamania. Z powodu przestawienia na gospodarkę wojenną kraj ten jest w wybuchowym położeniu, w którym kolejny pakiet sankcji lub spadek cen ropy wywoła głęboki kryzys.

Jak informuje niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, powołując się na europejski raport wywiadowczy, problemem Rosji jest masowe udzielanie subsydiowanych przez państwo kredytów hipotecznych, co grozi pęknięciem bańki nieruchomościowej.

Pod presją Kremla banki udzieliły też ukrytych, preferencyjnych kredytów firmom zbrojeniowym.

Zbieżne dane publikuje Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii, który podaje, że wolumen rosyjskiego handlu zagranicznego spadł do najniższego poziomu od 15 lat.

Inwestycje pozawojskowe niemal zupełnie wyhamowały, a sektor cywilny pogrążył się w stagnacji.

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mw