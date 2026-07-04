Silny człowiek polskiego transportu

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak od piątku jest odpowiedzialny w resorcie również za transport lotniczy - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska. Oznacza to, że Malepszak, który odpowiada za kolej i CPK, przejął wszystkie obowiązki byłego wiceministra Macieja Laska.

Zarządzenie Ministra Infrastruktury w tej sprawie, które weszło w życie w piątek, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury. Wynika z niego, że od piątku Piotr Malepszak w imieniu ministra infrastruktury sprawuje nadzór również nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego czy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Malepszak wykonuje też zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Rzeczniczka prasowa MI przekazała PAP, że Malepszak będzie również nadzorował Polskie Porty Lotnicze oraz PLL LOT.

19 czerwca br. ówczesny wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, a z końcem czerwca Lasek przestał być wiceministrem. Odwołanie - jak informował szef resortu Dariusz Klimczak - było na prośbę samego Laska. Na nowego pełnomocnika premier powołał Piotra Malepszaka.

Malepszak zna doskonale kolej i problematykę CPK

Malepszak jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury od grudnia 2023 roku. W latach 2018–2020 w spółce CPK był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki.

Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

W latach 2008–2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017–2018 był członkiem zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich SA.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kratki burzowe z Niemiec w Warszawie. „Dlaczego z Niemiec?”

Ostre cięcia w Niemczech

Butelka wody za 500 złotych? Jak to wygląda ze strony KAS

»»Kopalnia Turów wygrała w sądzie – oglądaj w telewizji wPolsce24