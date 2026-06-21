Niemiecka marka ofiarą konfliktu na Bliskim Wschodzie

Grono klientów ekskluzywnych samochodów Porsche w ostatnim czasie poważnie się skurczyło, m.in. z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Ma to opłakane skutki dla pracowników niemieckiej firmy – pisze portal businessinsider.com.pl

Według wywiadu dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” opublikowanego w sobotę, dyrektor generalny Porsche Michael Leiters spodziewa się szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie drugiego pakietu obniżającego koszty w niemieckim producencie samochodów sportowych – pisze businessinsider.com.pl

„Chcemy osiągnąć porozumienie z pracownikami przed lipcowymi świętami w fabryce. Pracownicy Porsche potrzebują jasności” — powiedział Leiters.

Porsche już wcześniej zapowiadało, że w nadchodzących latach zlikwiduje 1,9 tys. miejsc pracy po zwolnieniu 2 tys. pracowników tymczasowych w ubiegłym roku.

Według Leitersa Porsche planuje niższe moce produkcyjne niż prawie 280 tys. samochodów sprzedanych w zeszłym roku. Ostatnio niższa sprzedaż była w pierwszym roku pandemii. Jeszcze w 2023 r. Porsche sprzedało 320 tys. sztuk aut.

»» Więcej o kryzysie marki Porsche czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji „Musimy zarabiać na mniejszej liczbie samochodów”. Tysiące pracowników niemieckiego giganta do zwolnienia

Oprac. sek

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