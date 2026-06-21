Czy marzenia odbierają nam finansowy rozsądek? Czasami

W ciągu ostatniego roku 24 proc. Polaków skorzystało z kredytu, rat lub płatności odroczonych po to, aby nie stracić dobrej okazji, np. wyjazdu last minute - wynika z raportu Santander Consumer Bank. Natomiast 65 proc. badanych zadeklarowało, że pilnuje budżetu na hobby nawet przy atrakcyjnych ofertach.

Jak wynika z raportu „Polaków portfel własny: Na tropie marzeń”, prawie jedna czwarta badanych (24 proc.) przyznała, że w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz skorzystała z kredytu, rat lub płatności odroczonych po to, aby nie stracić dobrej okazji i spełnić swoje marzenie. Kolejne 9 proc. brało taką możliwość pod uwagę. Rozwiązania te częściej wybierali mężczyźni (27 proc. vs 22 proc. wśród kobiet).

Najczęściej skorzystanie z kredytu, rat czy odroczonej płatności, by skorzystać z promocji, deklarowały osoby w przedziale 18-29 lat oraz trzydziestolatkowie (po 36 proc.). Wśród czterdziestolatków odsetek ten wyniósł 35 proc., a wśród seniorów - 7 proc.

Dwie trzecie z nas pilnuje budżetu na hobby

Jednocześnie 65 proc. badanych zadeklarowało, że pilnuje wyznaczonego budżetu na hobby, nawet przy atrakcyjnych ofertach. Natomiast 29 proc. Polaków podało, że wydaje więcej, niż początkowo zakładało. Częściej przekraczanie budżetu pod wpływem promocji deklarowały kobiety (33 proc.) niż mężczyźni (27 proc.). Limit wydatków pod wpływem atrakcyjnej oferty przekraczało 40 proc. trzydziestolatków, 37 proc. osób w wieku 18-29 lat, a także 19 proc. seniorów.

Z raportu wynika, że obecność dzieci w domu tylko nieznacznie zwiększa skłonność do wyższych wydatków na hobby. Taki krok zadeklarowało 32 proc. rodziców i 29 proc. osób bez dzieci na utrzymaniu. Zdaniem autorów badania oznacza to, że główną rolę w dodatkowych wydatkach na hobby odgrywa wiek, styl życia i podejście do zakupów niż sam model gospodarstwa domowego.

Połowa Polaków sfinalizowała plany związane ze spełnianiem marzeń

Jak podano w raporcie, w ciągu ostatnich dwóch lat prawie połowa Polaków (47 proc.) sfinalizowała plany, związane ze spełnianiem marzeń. Natomiast 18 proc. respondentów musiało odłożyć realizacje swoich celów ze względu na brak funduszy. Problem ten częściej dotykał kobiety niż mężczyzn (22 proc. vs 13 proc.). Koszty są również większą przeszkodą w realizacji marzeń dla rodziców lub opiekunów dziećmi (23 proc.) w porównaniu do osób, które nie mają na utrzymaniu potomstwa (15 proc.).

Swoje plany ze względu na bariery finansowe najrzadziej w ciągu roku realizowali najmłodsi dorośli – udało się to 38 proc. osób w grupie 18-29 lat. Wśród badanych po czterdziestce i pięćdziesiątce odsetek ten wyniósł odpowiednio 54 proc. i 52 proc. Jednocześnie 40 proc. seniorów nie spełniło swoich marzeń, ale wskazywali oni na powody niezwiązane z finansami.

Im starsza osoba, tym więcej dyscypliny w wydatkach na hobby

Według raportu 70 proc. Polaków stwierdziło, że nie kieruje się wpływem otoczenia wydając pieniądze na hobby, a 66 proc. - że zachowuje dystans do idealnych obrazów życia prezentowanych w internecie. Jednocześnie 28 proc. badanych przyznało, że relacje znajomych budzą w nich chęć przeżycia tego samego. Takie podejście częściej deklarowały kobiety (36 proc.) niż mężczyźni (19 proc.).

Z danych wynika, że najmłodsi konsumenci częściej niż inne grupy przekształcali inspirację z szybkie działanie - podkreślili autorzy badania. 42 proc. osób w wieku 18-29 lat zadeklarowało wybór droższych opcji pod wpływem decyzji innych osób, a 53 proc. wskazało, że chciałoby przeżyć to samo, co widziało w mediach społecznościowych. Wśród osób po 60. roku życia te wskaźniki wyniosły odpowiednio 6 proc. i 11 proc.

Raport powstał na podstawie badania, które zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiSW) w dniach 7-10 kwietnia br., na zlecenie Santander Consumer Banku. Wykorzystano metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa tysiąca dorosłych Polaków.

PAP, sek

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