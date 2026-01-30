Świat finansów wstrzymuje oddech. Kogo wskaże Trump?

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w piątek rano (czasu amerykańskiego) ogłosi swoją decyzję w sprawie nowego szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Kadencja obecnego prezesa Fedu Jerome’a Powella wygasa w maju.

„Ogłoszę szefa Fedu jutro rano” – powiedział Trump w czwartek wieczorem w Trump-Kennedy Center w Waszyngtonie, gdzie zorganizowano premierę filmu dokumentalnego „Melania” o pierwszej damie Melanii Trump.

To niesamowita osoba (…). To ktoś bardzo szanowany, ktoś znany każdemu w świecie finansów. I myślę, że to będzie bardzo dobry wybór – dodał.

Krótka lista kandydatów

Kandydatami do objęcia schedy po Powellu są:

►obecny członek Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller,

►były gubernator Kevin Warsh,

►dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Kevin Hassett

► jeden z dyrektorów funduszu inwestycyjnego BlackRock Rick Rieder.

Faworytem jest obecnie ten ostatni, po sugestiach Trumpa, że chce pozostawić Hassetta – do niedawna uważanego za głównego kandydata – na obecnym stanowisku.

Trump wiele razy w ostrych słowach krytykował Powella i domagał się obniżek stóp procentowych. W 2025 r. amerykański bank centralny trzykrotnie obniżył stopy procentowe po 0,25 proc. – we wrześniu, pod koniec października i w grudniu. Wrześniowa obniżka była pierwszą od grudnia 2024 roku.

W środę Fed zdecydował o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie, co w czwartek skrytykował Trump. Jego zdaniem USA „powinny mieć najniższe stopy procentowe na świecie” z uwagi na swoją siłę.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

