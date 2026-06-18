Nowy prezes Fed: inflacja to mój główny wróg!
Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) amerykańskiego banku centralnego po raz czwarty z rzędu pozostawił stopy procentowe w dotychczasowym przedziale 3,5-3,75 proc., lecz część członków zasygnalizowała przyszłe podwyżki. To pierwsza decyzja Fed pod wodzą nowego prezesa Kevina Warsha.
W komunikacie po wydaniu decyzji komitet stwierdził, że gospodarka rozwija się w solidnym tempie „pomimo podwyższonej niepewności, która wynika po części z konfliktu na Bliskim Wschodzie”, a sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, lecz wskazano na wysoką inflację, najwyższą od trzech lat.
„Inflacja pozostaje wysoka w stosunku do celu Komitetu na poziomie 2 proc., co częściowo odzwierciedla szoki podażowe, które doprowadziły do wzrostu cen w niektórych sektorach, w tym w sektorze energetycznym. Komitet zapewni stabilność cen” - napisano.
Warsh: wysokie ceny stanowią obciążenie dla Amerykanów
Na swojej pierwszej konferencji prasowej po objęciu funkcji prezesa Fed, Warsh podkreślił, że będzie się skupiał obecnie przede wszystkim na walce z inflacją i zapewnieniu stabilności cen.
Zdajemy sobie sprawę, że inflacja znacznie przekracza długoterminowy cel inflacyjny Fed – powiedział Warsh. - Uporczywie wysokie ceny stanowią obciążenie dla Amerykanów. Ale niedawna przeszłość nie musi być prologiem - dodał.
Choć pod rządami nowego prezesa z komunikatu FOMC zniknęły fragmenty na temat kierunku możliwych decyzji Fed, a sam Warsh odmówił podania swoich prognoz, około połowy członków komitetu zasygnalizowała, że spodziewa się co najmniej jednej podwyżki stóp w tym roku.
Taka decyzja byłaby sprzeczna z oczekiwaniami obniżek wyrażanymi publicznie przez prezydenta Donalda Trumpa, który nominował Warsha i ostro krytykował jego poprzednika, Jerome’a Powella, za zbyt wolne cięcie stóp. Powell, choć przestał być prezesem, wbrew tradycji pozostał w komitecie jako członek Rady Gubernatorów.
Pytany o to, czy rozmawiał z Trumpem od czasu zaprzysiężenia, Warsh odmówił odpowiedzi.
Nowy prezes zapowiedział też szereg reform w pracy banku centralnego, m.in. powołanie kilku „grup zadaniowych”. Ma to dotyczyć również kwestii zbierania danych ekonomicznych w obliczu pogarszającej się jakości ankiet.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Ukraina prze do Unii kosztem polskich interesów
Więcej praw w locie. Tyle zyskasz na zmianach w bagażu i biletach
Dino zwietrzyło interes na butelkomatach
»»Ukraina idzie do Unii – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.