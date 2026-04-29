Fed podzielony. Jerome Powell schodzi ze sceny

Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian w przedziale 3,50-3,75 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podał, że wojna na Bliskim Wschodzie wprowadza wysoki stopień niepewności.

Przeciwko decyzji głosowali Stephen Miran, który głosował za obniżką stóp proc. o 25 pb. oraz Beth Hammack, Neel Kashkari, and Lorie Logan, którzy poparli utrzymanie stóp procentowych bez zmian, ale nie poparli uwzględnienia w komunikacie skłonności do łagodzenia polityki pieniężnej.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga oczekiwali, że stopy proc. pozostaną bez zmian. Podczas poprzedniego posiedzenia Fed pozostawił stopy proc. bez zmian. Dwa spotkania wcześniej Fed obniżył stopy proc. o 25 pb. W tym cyklu luzowania polityki monetarnej Fed obniżył stopy procentowe o 150 pb.

Gołębie sygnały w komunikacie Fed

„Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie przyczynia się do wysokiego poziomu niepewności co do perspektyw gospodarczych. Komitet zwraca uwagę na ryzyko dla obu stron swojego podwójnego mandatu. W celu wsparcia swoich celów, Komitet zdecydował o utrzymaniu docelowego przedziału stopy funduszy federalnych na poziomie od 3,5 proc. do 3,75 proc. Rozważając zakres i terminy dodatkowych korekt docelowego przedziału stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, zmieniające się perspektywy oraz bilans ryzyka. Komitet jest zdecydowany wspierać maksymalne zatrudnienie i powrót inflacji do celu na poziomie 2 proc.” - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

„Najnowsze dane sugerują, że aktywność gospodarcza USA rozwija się w solidnym tempie. Wzrost zatrudnienia utrzymuje się średnio na niskim poziomie, a stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach praktycznie się nie zmieniła. Inflacja jest wysoka, co częściowo odzwierciedla niedawny wzrost światowych cen energii” - dodano. Fed wskazywał, że będzie analizował napływające dane w celu oceny perspektyw gospodarczych i podejmowania decyzji.

„Oceniając właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorować wpływ pojawiających się informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet będzie gotowy do odpowiedniego dostosowania nastawienia w polityce pieniężnej w przypadku pojawienia się czynników ryzyka, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym dane dotyczące sytuacji na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji na rynkach finansowych i w polityce międzynarodowej” - podano w komunikacie.

Koniec kadencji Jerome’a Powella

15 maja kończy się kadencja prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 16-17 czerwca.

Kurs dolara umacnia się wobec koszyka walut po decyzji Fedu o 0,28 proc. do 98,89 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 6 pb. do 4,41 proc.

Kandydatura Kevina Warsha na prezesa Fedu przyjęta

Kevin Warsh, kandydat prezydenta USA Donalda Trumpa na stanowisko szefa Fedu uzyskał w środę poparcie senackiej Komisji Bankowej stosunkiem głosów 13 do 11, co stawia go na dobrej drodze do zatwierdzenia przez cały Senat przed końcem kadencji Jerome’a Powella 15 maja – podała agencja Bloomberga.

Nominacja Warsha była wstrzymywana przez republikańskiego senatora Thoma Tillisa, dopóki Departament Sprawiedliwości nie zgodził się w zeszłym tygodniu na umorzenie śledztwa w sprawie przekroczenia budżetu podczas remontu waszyngtońskiej siedziby Fedu.

Tillis, który uznał śledztwo za „fałszywe” i zagrażające niezależności Fed w zakresie polityki pieniężnej, powiedział w wywiadzie dla programu „Meet the Press” stacji NBC, że otrzymał zapewnienia, iż departament nie wznowi śledztwa, dopóki inspektor generalny Fedu, który również analizuje projekt, nie wyśle zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego.

Warsh obiecał zmniejszyć sumę bilansową Fedu wynoszącą 6,7 biliona dolarów, ustanowić nowe ramy zarządzania inflacją oraz zmienić sposób, w jaki bank centralny komunikuje się z opinią publiczną. Nie przedstawił jednak zbyt wielu szczegółów na temat tego, jak mógłby realizować każdy z tych celów.

Warsh niemal na pewno będzie musiał stawić czoła silnej presji ze strony Trumpa w sprawie polityki pieniężnej. W wywiadzie dla CNBC z 21 kwietnia prezydent powiedział, że byłby rozczarowany, gdyby Warsh nie obniżył stóp procentowych zaraz po objęciu urzędu. W tym kontekście Warsh obiecał chronić niezależność Fed.

