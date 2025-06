Rynek finansowy czeka na Fed, który… nic nie zdecyduje

W środę kurs EUR/PLN był stabilny i wahał się w granicach 4,269-4,279. Rentowności krajowych obligacji niemal nie zmieniły się. Zdaniem analityków, rynek wyczekuje zakończenia posiedzenia Fedu i liczy, że jego wydźwięk przybliży perspektywę obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Ok. godz. 17.31 EUR/PLN rośnie o 0,01 proc. do 4,275. USD/PLN idzie w dół o 0,22 proc. do 3,7083. EUR/USD zwyżkuje o 0,2 proc. do 1,1526.

„Dzisiaj rynek skupia się na posiedzeniu Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Decyzja powinna przejść bez echa, bo wszyscy jak jeden mąż spodziewają się, że stopy nie ulegną zmianie. Pewnie będzie tak także w lipcu. Najbliższa obniżka stóp procentowych prawdopodobnie będzie miała miejsce we wrześniu, a i tak stoi ona pod znakiem zapytania” - powiedział PAP Biznes Rafał Sadoch, analityk BM mBanku.

„Uwzględniając, że ostatnie dane o inflacji są niższe od oczekiwań oraz to, że coraz więcej wyzwań gospodarczych pojawia się na horyzoncie, rynek zakłada, że to posiedzenie powinno nas przybliżyć do momentu obniżki stóp procentowych. Jeśli tak nie będzie i Fed będzie podkreślał zagrożenie dla inflacji w związku z polityką handlową, to możemy mieć do czynienia z jastrzębią niespodzianką, a w efekcie umocnieniem dolara i wzrostem awersji do ryzyka” - dodał.

Jak podkreślił, środowe posiedzenie Fed jest istotne ze względu na to, że Komitet przedstawi najnowsze prognozy makroekonomiczne.

„Poprzednio, podczas marcowego spotkania sugerowali oni, że przed końcem roku zobaczymy dwie obniżki stóp. Jeśli ci sami członkowie Fed dojdą do wniosku np., że negocjacje handlowe się przedłużają, że cały czas utrzymuje się niepewność związana z polityką handlową, to być może zaczną wyceniać tylko jedną obniżkę stóp proc. przed końcem roku. To byłoby skrajnie jastrzębią niespodzianką, prowadzącą i do wzrostu awersji do ryzyka, i do aprecjacji amerykańskiej waluty” - powiedział.

„Sama decyzja będzie w cieniu komunikatu i tego, jak przedstawiciele Fedu widzą dalszą ścieżkę stóp proc. w Stanach. Jeśli te prognozy nie ulegną zmianie i w dalszym ciągu członkowie Fed będą spodziewali się dwóch obniżek przed końcem roku, to całe posiedzenie może przejść bez większego echa i rynek ponownie skupi się na Bliskim Wschodzie i na temperaturze konfliktu, który tam ma miejsce” - powiedział.

Jak ocenia analityk, ze względu na czwartkowe święto w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, notowania w piątek mogą przebiegać przy niskiej płynności.

„Jutro mamy święto w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. To sugeruje, że w piątek możemy mieć do czynienia z niską płynnością na rynku i ruchy mogą być bardziej chaotyczne” - powiedział.

Rynek długu

Rentowność polskich obligacji 2-letnich spada o 1 pb. do 4,64 proc., 5-letnich pozostaje w wysokości 5,14 proc., a 10-letnich bez zmian 5,59 proc.

Jak ocenia Rafał Sadoch, także rynek długu pozostaje w cieniu środowego posiedzenia Fed.

„Kluczowe będzie, czy to posiedzenie przybliży nas do kolejnej obniżki stóp procentowych, czy przeciwnie. Jeśli oddali perspektywę obniżek stóp, możemy mieć do czynienia ze spadkiem rentowności obligacji na świecie” - powiedział Rafał Sadoch.

„Na naszym krajowym podwórku, Rada Polityki Pieniężnej pozostaje relatywnie jastrzębia po wyborach. Parząc na wcześniejsze komentarze członków RPP, pojawiała się możliwość dostosowania w lipcu, a teraz komentarze wskazują, że będzie to najwcześniej jesień” - dodał.

Jego zdaniem, ze względu na jastrzębią postawę RPP, rentowności krajowych obligacji mogą się stabilizować na relatywnie wyższych poziomach.

„Choć dane o inflacji wskazywały na postępujący spadek dynamiki cen, to jednak krajowi bankierzy centralni pozostają cały czas jastrzębi, z tego tytułu rentowności naszych obligacji mogą się stabilizować na relatywnie wyższych poziomach. W Szwajcarii mieliśmy dziś obniżkę sprowadzającą koszt pieniądza ponownie do zera, szwedzki bank centralny także obniżył stopę proc. o 25 pb. Na świecie banki centralne pozostają w cyklu luzowania, a my trochę stoimy z boku” - dodał.

