Dlaczego woda mineralna ma być droższa od napojów z cukrem?

Polski system podatkowy promuje słodzone napoje kosztem wody mineralnej? Tak twierdzi spółka Nałęczów Zdrój, producent Cisowianki, która skierowała skargę do Komisji Europejskiej oraz pozew przeciwko Skarbowi Państwa do Sądu Okręgowego w Warszawie. Firma domaga się wyjaśnienia, dlaczego woda butelkowana objęta jest 23-proc. stawką VAT, podczas gdy wiele napojów słodzonych korzysta z preferencyjnej stawki 5 proc. – pisze portal dlahandlu.pl

Według autorów skargi preferencyjną stawką VAT objęte są m.in. słodzone napoje gazowane, energetyki, wody smakowe czy bezalkoholowe odpowiedniki alkoholu. Tymczasem naturalna woda mineralna i źródlana pozostaje opodatkowana najwyższą, 23-proc. stawką VAT – pisze portal dlahandlu.pl

Przedstawiciele Nałęczowa Zdroju argumentują, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą neutralności podatkowej i prowadzi do uprzywilejowania określonych produktów kosztem innych. W ich ocenie państwo wspiera fiskalnie napoje zawierające cukier, jednocześnie wyżej opodatkowując produkt uznawany za podstawowy element zdrowej diety.

Jak ustaliła Wyborcza.biz, Komisja Europejska przyjęła skargę do rozpoznania i zwróciła się już do polskiego rządu z pytaniami dotyczącymi obowiązujących rozwiązań podatkowych. Równolegle warszawski sąd przyjął do rozpoznania pozew o wielomilionowe odszkodowanie związane z polityką podatkową państwa.

»» Więcej o opodatkowaniu napojów czytaj na portalu dlahandlu.pl w publikacji Dlaczego woda jest droższa od energetyka? Polska będzie się tłumaczyć w Brukseli

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