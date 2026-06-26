3000 zł więcej... rekordowe koszty letniego wypoczynku

I pozostajemy w wakacyjnym nastroju… Statystyczny Polak wyda na tegoroczne wakacje średnio ponad dwa tysiące złotych, czyli o niemal trzysta złotych więcej niż w ubiegłym roku. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek chce przeznaczyć ponad pięć tysięcy złotych, co z kolei oznacza wzrost o ponad siedemset złotych rok do roku. Pomimo rosnących kosztów aż 80 procent badanych nie planuje finansować urlopu z kredytu ani pożyczki.

Wydatki Polaków rosną, a struktura wyjazdów się zmienia – wynika z najnowszego badania „Wakacyjny Portfel Polaków 2026”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Do Polski? Nie, bo drogo

Zainteresowanie wypoczynkiem w kraju spadło do poziomu 53 procent, co jest najniższym wynikiem w pięcioletniej historii badania. Jednocześnie o 3 punkty procentowe rok do roku wzrósł odsetek osób wybierających zagranicę. Największe wzrosty cen widać w ofertach all inclusive dla rodzin – wyjazd do Egiptu podrożał o ponad cztery tysiące dziewięćset złotych w porównaniu z 2025 rokiem.

Wydatki dla rodziny: 2+2

Tegoroczne wakacje 2+2 zagranicą to wydatek rzędu od szesnastu do osiemnastu i pół tysiąca zł. Rosną też nasze wydatki na bieżącą rozrywkę. Jak informuje Santander w raporcie „Polaków portfel własny”, pięćdziesiąt osiem procent z nas zwiększa latem budżet na przyjemności, najczęściej przeznaczając dodatkowo do 500 złotych miesięcznie na spotkania towarzyskie i wakacyjny transport.

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pap, jb