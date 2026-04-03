W tych hotelach na Wielkanoc obłożenie sięga 100 proc.!

Mimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej i rosnących kosztów transportu tegoroczne obłożenie w hotelach w okresie Wielkanocy na Pomorzu sięga blisko 100 proc. W wielu obiektach wolne miejsca wyprzedały się na kilka tygodni przed świętami – wynika z danych Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).

Jak wskazała w rozmowie z PAP Magdalena Węgrowicz, dyrektor ds. marketingu i relacji z branżą w PROT, tegoroczny sezon wielkanocny w regionie pomorskim prezentuje się stabilnie i optymistycznie - pomimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i zawirowań związanych z cenami paliw.

Z naszych informacji wynika, że obiekty z regionu, zarówno nadmorskie hotele wypoczynkowe, jak i miejskie hotele premium, osiągnęły wysokie obłożenie, sięgające prawie 100 proc. Taką frekwencję w niektórych miejscach odnotowano już na kilka tygodni przez świątecznym weekendem

– powiedziała Węgrowicz.

Popyt mimo wszystko

Podkreśliła ponadto, że dane te potwierdzają utrzymującą się silną dynamikę popytu na wypoczynek wielkanocny na Pomorzu.

W porównaniu do ubiegłych lat widoczna jest stabilizacja na wysokim poziomie; goście nie rezygnują z wyjazdów świątecznych, a turystyka krótkich pobytów weekendowo-świątecznych utrwala się jako trwały element modelu spędzania wolnego czasu Polaków. Nie znaczy to jednak, że nie znajdą się już żadne miejsca na wielkanocny wyjazd. W kilku obiektach, z którymi rozmawialiśmy, jest jeszcze możliwość rezerwacji last minute – zaznaczyła rozmówczyni PAP.

Rezerwacje? Z wielomiesięcznym wyprzedzeniem!

Węgrowicz zauważyła również, że klienci rezerwują pobyty świąteczne z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, co świadczy o rosnącej świadomości ograniczonej dostępności najlepszych obiektów i pakietów w szczycie sezonu.

Trend wczesnego planowana wyjazdów świątecznych jest korzystny zarówno dla hotelarzy — umożliwiając lepsze planowanie operacyjne i zaopatrzenia, jak i dla samych gości, którzy zyskują pewność rezerwacji wybranego terminu i pakietu

– podkreśliła.

Skąd pochodzą goście?

Dodała też, że Wielkanoc pozostaje przede wszystkim świętem polskiej turystyki krajowej.

- Szacujemy, że zdecydowana większość gości — około 80–85 proc. — pochodzi z Polski, głównie z województw mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Znacząca część z nich to stali, powracający goście, którzy od lat spędzają święta w tych samych obiektach, budując silną więź emocjonalną z miejscem i marką hotelu – stwierdziła Węgrowicz.

Jeden warunek - „odpocząć”

Zdaniem ekspertki przyglądając się preferencjom gości przy wyborze pakietów pobytowych trudno określić jeden znaczący trend w regionie.

- Obserwujemy interesujące zróżnicowanie w zależności od segmentu klienta. Rodziny z dziećmi oraz goście szukający „świąt bez zmartwień” — czyli pewności, że wszystko jest zaplanowane, dzieci mają atrakcje, a dorośli mogą odpocząć — wyraźnie preferują pakiety z pełnym lub częściowym wyżywieniem i bogatym programem animacji – powiedziała Węgrowicz.

All inclusive czy sam nocleg?

Dodała, że widoczny jest też wzrost segmentu gości, którzy wybierają sam nocleg w cenie atrakcyjnej, a wyżywienie planują we własnym zakresie — korzystając z oferty lokalnej gastronomii, coraz bogatszej i bardziej zróżnicowanej w całym regionie. Dla tej grupy – jak zauważa rozmówczyni PAP - cena pozostaje istotnym kryterium.

pap, jb