Unia otwiera rynek dla USA

Ekipa Donalda Trumpa ma powody do zadowolenia – Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła porozumienie o wolnym handlu i od jutra zacznie je wdrażać. Obniżyła cła do zera na amerykańskie towary przemysłowe - w tym i samochody. Waszyngton jednak utrzymał stawkę 15-procentową na import z kontynentu.

W oficjalnym dzienniku Unii Europejskiej opublikowano teksty umowy między Wspólnotą i Stanami Zjednoczonymi i tym samym udało się władzom w Brukseli spełnić oczekiwania prezydenta Donalda Trumpa, który dał im czas do 4 lipca na ostateczne przyjęcie dokumentów. -Obietnica złożona, obietnica spełniona – mówił dziś dziennikarzom rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill.

W dokumencie czytamy, że „zapewnienie dalszej integracji tych gospodarek, która stanowi podstawę szerszego partnerstwa między Unią a Stanami Zjednoczonymi, jest strategicznym imperatywem - szczególnie w czasie, gdy agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie zagraża podstawowym interesom bezpieczeństwa Unii”.

Choć dla unijnych eksporterów umowa jest szansa na stabilizację relacji, to jednak dysproporcje są istotne. A sekretarz handlu USA Howard Lutnick we wpisie na X przekonywał, że przyniesie korzyści „wspaniałym producentom samochodów, rybakom, hodowcom i wielu innym producentom” amerykańskim, którzy „w końcu będą mieli równe szanse w handlu z Europą”. Unia otwiera rynek na wiele towarów nie tylko przemysłowych ale też rolnych, w tym orzechów drzewnych, produktów mlecznych, świeżych i przetworzonych owoców i warzyw, żywności przetworzonej, nasion do sadzenia, oleju sojowego oraz mięsa wieprzowego.

Sekretarz Lunick samą umowę określił jako „historyczne osiągnięcie”, bo „Europa po raz pierwszy w historii obniżyła swoje cła do ZERA”. Poza tym , przedłużyła bezcłowy dostęp do rynku dla amerykańskich homarów.

Prezydent Trump i Ursula von der Leyen latem uzgodnili również, że firmy unijne zainwestują 600 mld dol. jak również do sprowadzenia surowców i paliw o wartości 750 mld dol. w ciągu trzech lat.

Przypomnijmy, że obecna umowa to efekt wstępnych ustaleń z lipca zeszłego roku, jakie poczynili Donald Trump i Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Wydawało się wówczas, że negocjacje celne między Waszyngtonem i Brukselą uda się szybko zakończyć, ale potem było już tyko gorzej, wypowiedzi amerykańskiego prezydenta na temat przejęcia Grenlandii, zapowiedź drastycznego

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